Regreso a clases 2026-2027: SEP publica la lista oficial de útiles escolares básicos para primaria y secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista sugerida de materiales y útiles escolares indispensables para el ciclo escolar 2026-2027, el cual dará inicio oficialmente el próximo 31 de agosto.

El objetivo de este listado es orientar a los padres de familia y tutores en las compras de regreso a clases, promoviendo el consumo responsable y el cuidado de la economía familiar.

En el marco del modelo pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), las autoridades educativas recordaron que los pilares del aprendizaje siguen siendo los Libros de Texto Gratuitos entregados por el Estado.

Por ello, los útiles sugeridos son un soporte complementario que prioriza la reutilización de insumos que ya se tengan en casa o en la comunidad.

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Útiles escolares por grado para Educación Primaria

La SEP contempla materiales esenciales ajustados al desarrollo formativo de cada nivel escolar:

Primer y segundo grado

2 cuadernos profesionales de cuadrícula grande .

. 1 cuaderno profesional de rayas .

. Lápiz, goma de borrar, sacapuntas, lápiz adhesivo y tijeras de punta roma (en segundo grado se suma el lápiz bicolor) .

(en segundo grado se suma el lápiz bicolor) . Lápices de colores de madera o pinturas de cera .

. paquete de 50 hojas blancas.

Tercer grado

2 cuadernos profesionales de cuadrícula chica .

. 1 cuaderno profesional de rayas .

. Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma, lápiz adhesivo y tijeras de punta roma .

. Regla de plástico y caja de colores de madera .

. 50 hojas blancas.

Cuarto, quinto y sexto grado

4 cuadernos profesionales de cuadrícula chica .

. 1 cuaderno profesional de rayas .

. Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma, lápiz adhesivo y tijeras de punta roma .

. Juego de geometría y caja de lápices de colores de madera .

. 50 hojas blancas.

Lista sugerida para Preescolar y Secundaria

Educación Preescolar: Los insumos como pinceles, plastilina no tóxica, pinturas, adhesivos y papeles variados no están estandarizados; serán acordados directamente entre educadores y familias de acuerdo con los proyectos didácticos .

Los insumos como pinceles, plastilina no tóxica, pinturas, adhesivos y papeles variados no están estandarizados; serán acordados directamente entre educadores y familias de acuerdo con los proyectos didácticos . Educación Secundaria: Se sugiere un cuaderno por cada asignatura (el formato específico dependerá de las necesidades didácticas de cada docente), un juego de geometría, caja de colores, marcatextos, bolígrafos, regla, tijeras, pegamento y 50 hojas blancas.

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Autonomía docente y flexibilidad económica

La dependencia federal precisó que las maestras y los maestros pueden acordar materiales adicionales según los requerimientos pedagógicos de materias como Educación Física, Artes, Vida Saludable o Laboratorio.

Sin embargo, la indicación prioritaria es evitar cargas económicas excesivas para los hogares e incentivar el reciclaje y aprovechamiento responsable de los recursos.

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