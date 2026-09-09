Ameba comecerebros: ¿Qué es, síntomas y cómo se contagia la Naegleria fowleri?

La ameba comecerebros está causando pánico entre la población, ante la posibilidad de que esté de regreso este organismo que provoca deterioro neurológico y hasta la muerte, en algunos casos.

Este organismo unicelular fue identificado por primera vez en 1965 en Australia y el nombre científico de esta ameba es Naegleria fowleri.

¿Qué es la Ameba devoradora de cerebros?

Es un tipo de ameba que normalmente se esconde en zonas de agua dulce cálida o aguas sucias y sin tratar. Cuando entra en el cuerpo humano, crea una infección letal e inflamación en el cerebro, lo que en última instancia provoca que el tejido cerebral se "coma".

El término médico para esta afección es meningoencefalitis amebiana primaria (MAP). Se puede contraer solo cuando el agua contaminada que transporta la ameba devoradora comecerebros entra en la nariz. La Naegleria se presenta en varias especies, pero solo la fowleri causa MAP.

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¿Cómo se contagia la Naegleria fowleri?

Se alimenta normalmente de bacterias, una vez que éstas entran en contacto con las personas, la ameba se alimenta del cerebro. La nariz es la vía de entrada de la ameba, por lo que las infecciones suelen producirse por actividades que obligan a que entre agua por la nariz, como buceo, esquí acuático y otros deportes acuáticos.

Se han producido infecciones en personas que han sumergido la cabeza en aguas termales o se han limpiado las fosas nasales con agua de la llave sin tratar. Estas infecciones no se transmiten de una persona a otra.

¿Cuáles son los síntomas de la Ameba comecerebros?

Aunque no se presentan síntomas específicos, cuando se contagia esta ameba se pueden presentar:

-Náusea y vómitos

-Pérdida de apetito

-Fiebre

-Cambió el estado mental

-Convulsiones

-Coma

¿Hay cura para la Ameba comecerebros?

Sí. La anfotericina B es el tratamiento que combate la infección por una ameba comecerebros. Se han documentado casos de sobrevivientes a esta ameba que fueron tratados con una combinación de varios medicamentos, entre ellos anfotericina B, rifampicina, fluconazol y miltefosina, un medicamento aprobado para una enfermedad parasitaria causada por flebótomos.

¿Cuáles son los grupos más vulnerables ante esta ameba?

De acuerdo con los estudios más recientes, los niños de 13 años y menores, así como los hombres adultos han sido los más afectados por la ameba comecerebros. Esto podría ser porque estos grupos participan más en actividades que los exponen a la ameba.