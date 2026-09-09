CFE anuncia apagón de seis horas este 10 de septiembre; estas son las zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este jueves 10 de septiembre de 2026 realizará un corte programado de energía eléctrica como parte de trabajos de mantenimiento en su infraestructura.

La suspensión tendrá una duración aproximada de seis horas, por lo que la empresa recomendó a los usuarios tomar previsiones en viviendas, comercios y centros de trabajo mientras se desarrollan las labores.

El servicio será interrumpido de manera temporal en distintas colonias y se prevé que regrese una vez que concluyan los trabajos programados.

¿Dónde será el apagón de la CFE este 10 de septiembre?

El corte de energía afectará a varias zonas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde la CFE llevará a cabo tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

La suspensión está programada de 10:00 a 16:00 horas.

Entre las colonias contempladas se encuentran Los Ángeles, El Túnel, Santuario, Lomas del Sur, Las Minas, Laureles, Montes Verdes, Artículo 115, Colonia Maya y Rincón Escondido.

Noticia Destacada Transformador saca chispas y deja a 20 familias sin luz durante más de 12 horas en Hopelchén

¿Cuánto durará el corte de luz?

De acuerdo con la programación difundida, el apagón tendrá una duración estimada de seis horas.

Durante ese periodo, el suministro permanecerá suspendido mientras el personal de la CFE realiza las labores previstas en la infraestructura eléctrica.

La duración puede variar en función del avance de los trabajos, por lo que el servicio podría restablecerse antes o después del horario previsto.

¿Cómo reportar un corte de luz no programado?

En caso de que un usuario registre una falla eléctrica que no forme parte de los trabajos anunciados, puede realizar el reporte a través del número 071 o mediante la aplicación CFE Contigo.

Para zonas urbanas, la empresa señala que la reconexión puede realizarse durante el mismo día, mientras que en áreas rurales el plazo puede extenderse hasta tres días hábiles.

IO