Claudia Arlett Espino renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud

La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, presentó su renuncia irrevocable al cargo ante la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, con efectos a partir de este miércoles 9 de septiembre de 2026.

En su escrito, Espino explicó que la decisión responde a motivos de salud y a la necesidad de procurar un mayor equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y su vida personal y familiar.

La funcionaria señaló que la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 demandará un alto nivel de exigencia, debido a que estarán en disputa cargos federales y de las 32 entidades federativas.

¿Por qué renunció Claudia Arlett Espino al INE?

Espino explicó que, en las condiciones actuales, la carga de trabajo asociada con el próximo proceso electoral no le permite fortalecer su vínculo personal y familiar como considera necesario.

En su carta sostuvo que la decisión se tomó tras valorar las exigencias que implicará la preparación y desarrollo de una elección concurrente de alcance nacional.

La ahora exsecretaria ejecutiva también agradeció a Guadalupe Taddei haberla propuesto ante el Consejo General para ocupar la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del propio Consejo.

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Espino ofrece apoyar en la transición dentro del INE

La funcionaria afirmó que concluye su gestión con gratitud por el trabajo realizado y reconoció la labor del personal que integra la Secretaría Ejecutiva.

Además, manifestó su disposición para colaborar en las tareas de transición con el objetivo de evitar afectaciones en la operación del área y permitir que sus funciones continúen con normalidad.

INE se prepara para proceso electoral 2026-2027

La renuncia ocurre mientras el Instituto Nacional Electoral avanza en la preparación del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, que implicará la organización de comicios federales y locales en las 32 entidades del país.

#BoletínINE 📄 | Renuncia Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE.



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Por ahora, el INE deberá definir quién asumirá las responsabilidades de la Secretaría Ejecutiva tras la salida de Claudia Arlett Espino y garantizar la continuidad de los trabajos institucionales rumbo al próximo proceso electoral.

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