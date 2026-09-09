Claudia Sheinbaum confirma reunión virtual con Howard Lutnick por aranceles y revisión del T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este miércoles 9 de septiembre sostendrá una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para dar seguimiento a temas relacionados con aranceles y la revisión del T-MEC.

Durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el encuentro estaba previsto de manera presencial, pero cambió a formato virtual debido a un problema con el avión que trasladaría al funcionario estadounidense a México.

Sheinbaum precisó que la reunión se realizará a las 10:00 horas y mantendrá la agenda prevista.

¿Qué temas abordarán Sheinbaum y Howard Lutnick?

La Presidenta explicó que el diálogo forma parte de las conversaciones que México mantiene con dos áreas clave del gobierno estadounidense: el Departamento de Comercio, encabezado por Lutnick, y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, conocida como USTR.

Ambas instancias participan tanto en las discusiones sobre aranceles aplicados fuera del tratado como en las negociaciones relacionadas con el T-MEC.

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Sheinbaum indicó que el equipo de la Secretaría de Economía, encabezado por Marcelo Ebrard, ha trabajado con ambas áreas para avanzar en las conversaciones.

Reunión será virtual por problema con avión de Lutnick

La mandataria explicó que Lutnick había confirmado su visita apenas un día antes, pero durante la noche informó que tuvo un problema con el avión en el que viajaría.

Ante la imposibilidad de llegar a tiempo a México, ambas partes acordaron mantener la reunión en formato remoto.

Sheinbaum señaló que ofrecerá mayor información una vez que concluya el encuentro y existan resultados concretos que puedan comunicarse.

México mantiene diálogo con Comercio de EU y USTR

La Presidenta recordó que ya se ha reunido en dos ocasiones con el representante comercial estadounidense y destacó que estas conversaciones forman parte del proceso de revisión del tratado comercial.

También señaló que el equipo mexicano incluye a funcionarios y asesores que participan en la relación económica bilateral.

Sheinbaum insistió en que el Gobierno no adelantará detalles sobre posibles acuerdos hasta tener certeza sobre los avances alcanzados en las negociaciones.

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