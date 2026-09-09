Embajador Johnson celebra detención de “Pepa”, presunto operador criminal buscado por EU para extradición por narcotráfico

Autoridades mexicanas detuvieron a Epifanio “N”, alias “Pepa”, señalado como presunto operador criminal regional vinculado con tráfico de drogas y contrabando de personas hacia Estados Unidos, informó el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

El diplomático dio a conocer la captura a través de su cuenta de X y destacó que la acción se concretó después de un intercambio de información entre autoridades de Estados Unidos y México, además de trabajos de inteligencia militar mexicana.

Johnson añadió que el detenido también es buscado con fines de extradición por cargos relacionados con tráfico de drogas.

¿Quién es Epifanio “N”, alias “Pepa”?

De acuerdo con el mensaje difundido por el embajador estadounidense, Epifanio “N” es identificado como un operador criminal regional con participación en actividades de narcotráfico y tráfico de personas hacia territorio estadounidense.

Sin embargo, en la publicación no se detalló a qué organización criminal estaría vinculado, ni en qué entidad ocurrió la detención.

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Tampoco se especificaron los delitos exactos por los que es requerido en Estados Unidos ni la autoridad judicial que emitió la solicitud de extradición.

EU destaca cooperación con autoridades mexicanas

Ronald Johnson atribuyó la detención al intercambio de información entre ambos países y a labores de inteligencia realizadas en México.

“Información compartida. Acción tomada”, escribió el diplomático al informar sobre el operativo.

El embajador agregó que quienes representen una amenaza para las comunidades de ambos países serán localizados y llevados ante la justicia.

Information shared. Action taken. Mexican authorities arrested Epifanio “N,” alias “Pepa,” following information sharing with U.S. authorities and Mexican military intelligence. A regional criminal operator involved in drug trafficking and human smuggling into the United… https://t.co/mbeSTjA59Y — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 9, 2026

El caso se suma a otras acciones recientes en las que autoridades mexicanas y estadounidenses han compartido información para ubicar y detener a personas buscadas por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de personas y otras actividades criminales.

La situación jurídica de Epifanio “N” deberá definirse conforme avance el proceso correspondiente y, en su caso, la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

IO