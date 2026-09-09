Explosión de pipa de gas en Iztapalapa: Primer aniversario de la tragedia que dejó huella en decenas de familias

A un año de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados informó que mantiene acompañamiento y atención gratuita para dos menores de edad afectados por el accidente ocurrido el 10 de septiembre de 2025.

En un comunicado firmado por su presidenta y fundadora, Virginia Sendel de Iturbide, la organización detalló que uno de los beneficiarios es Uriel, de 2 años, quien ha recibido prendas de presoterapia y cirugía láser.

El segundo caso corresponde a Jazlyn, de 3 años, a quien se le han proporcionado prendas de presoterapia, rehabilitación física y seguimiento médico en hospitales especializados.

La Fundación señaló que, a petición de los tutores, no proporcionará más información sobre ambos menores y reiteró su disposición para apoyar a otros niños mexicanos con quemaduras que requieran atención.

¿Qué ocurrió en el Puente de la Concordia el 10 de septiembre de 2025?

La tragedia ocurrió alrededor de las 14:20 horas, cuando una pipa que transportaba gas LP volcó en inmediaciones del Puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa.

La volcadura provocó una fuga y posteriormente una explosión que alcanzó vehículos y personas que se encontraban en la zona. En las primeras horas, el Gobierno de la Ciudad de México reportó decenas de lesionados y desplegó servicios de emergencia para trasladar a las víctimas a hospitales de la capital y del Estado de México.

Noticia Destacada Dos menores, víctimas de la explosión en Iztapalapa, reciben el alta médica, casi dos meses después

Con el paso de las semanas, el saldo aumentó conforme algunas personas hospitalizadas fallecieron debido a la gravedad de sus lesiones. El balance llegó finalmente a 32 personas muertas, de acuerdo con reportes posteriores de autoridades capitalinas.

Fundación Michou y Mau participó en atención de menores

Uno de los casos que recibió atención especializada fue el de Jazlyn, quien tras la explosión fue trasladada a Estados Unidos para continuar su tratamiento en un hospital especializado en quemaduras.

En su comunicado por el primer aniversario, Michou y Mau destacó que el apoyo no concluyó con la atención de emergencia, sino que continúa con tratamientos vinculados con las secuelas de las quemaduras, rehabilitación y procedimientos médicos.

La organización también puso a disposición sus números de contacto para emergencias, 800 080 8182, y para atención de secuelas, 55 5665 3350, extensión 119.

Tragedia de Iztapalapa dejó una huella en decenas de familias

La explosión del Puente de la Concordia se convirtió en uno de los accidentes más graves registrados en la Ciudad de México durante 2025.

Además de las víctimas mortales, decenas de personas requirieron hospitalización por quemaduras de distinta gravedad y varias continuaron bajo tratamiento durante meses.

A un año del accidente, el comunicado de la Fundación Michou y Mau pone nuevamente el foco en los sobrevivientes y en los procesos médicos que continúan después de una lesión por quemaduras.

IO