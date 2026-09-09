Howard Lutnick se reunirá con Claudia Sheinbaum en México en plena revisión del T-MEC

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se reunirá vi zoom este miércoles con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en un encuentro centrado en la relación comercial bilateral y que ocurre en medio del proceso de revisión del T-MEC.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó dicho encuentro adelantando que también participará en la reunión.

“Nos han confirmado que mañana estará en la Ciudad de México el secretario Howard Lutnick [...] para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y este servidor respecto a la relación comercial entre ambos países”, informó Ebrard en redes sociales.

Aunque posteriormente el mismo secretario aclaró que la reunión se llevará a cabo de manera remota porque el funcionario estadounidense no pudo volar a México debido a condiciones meteorológicas.

¿Qué temas abordarán Sheinbaum y Howard Lutnick?

La reunión se produce en un momento clave para la relación económica entre México y Estados Unidos, con temas pendientes relacionados con el tratado comercial de América del Norte.

Durante la ronda más reciente de conversaciones, realizada en julio en Ciudad de México, representantes de ambos países abordaron asuntos como aranceles a la industria automotriz, acero, aluminio, agricultura y seguridad económica.

También persisten diferencias comerciales entre ambas administraciones, mientras los gobiernos buscan mantener abiertos los canales de negociación.

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Encuentro ocurre tras nuevas declaraciones de Donald Trump

Este encuentro con Lutnick también ocurre después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitiera comentarios críticos sobre la relación comercial con México.

Trump afirmó que su país podría prescindir del comercio con México, aunque también señaló que mantiene una buena relación con Claudia Sheinbaum.

La mandataria mexicana ha reconocido que la relación con Washington ha tenido dificultades, pero ha expresado confianza en alcanzar entendimientos tanto en comercio como en seguridad.

Les actualizo , buenos días. La conversación del Secretario Howard Lutnick con la Presidenta Sheinbaum se llevará a cabo vía Zoom debido a que el Secretario de Comercio no pudo completar ayer el vuelo programado por condiciones metereológicas . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 9, 2026

Revisión del T-MEC entra en una etapa clave

El encuentro entre Sheinbaum, Lutnick y Ebrard se da mientras México, Estados Unidos y Canadá avanzan en las discusiones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles específicos de la agenda que Lutnick presentará durante la reunión.

Ebrard señaló que informará posteriormente sobre los resultados del encuentro, que se perfila como uno de los contactos comerciales de mayor nivel entre ambos gobiernos en esta etapa de revisión del acuerdo.

IO