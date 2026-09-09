Inflación en México sube a 3.26% en agosto y rompe racha de tres meses a la baja

La inflación general anual en México se ubicó en 3.26 por ciento durante agosto de 2026, con lo que puso fin a una racha de tres meses consecutivos a la baja, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance mensual de 0.20 por ciento, mientras que en agosto de 2025 el incremento había sido de 0.06 por ciento mensual y de 3.57 por ciento anual.

Con este resultado, la inflación se mantiene por encima del objetivo permanente de 3 por ciento del Banco de México, aunque continúa dentro del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual.

¿Cómo se comportó la inflación subyacente en agosto?

La inflación subyacente, que excluye productos con alta volatilidad, aumentó 0.16 por ciento mensual y se colocó en 3.88 por ciento anual, por debajo del 3.95 por ciento registrado en julio.

Dentro de este componente, las mercancías tuvieron un incremento anual de 3.41 por ciento, mientras que los servicios avanzaron 4.33 por ciento.

Los alimentos procesados, bebidas y tabaco reportaron un crecimiento anual de 4.68 por ciento, mientras que la educación aumentó 6.04 por ciento y la vivienda 3.57 por ciento.

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¿Qué productos subieron más de precio?

Entre los productos con mayor incidencia al alza destacó la cebolla, con un incremento mensual de 32.70 por ciento.

También subieron el chile serrano, 19.61 por ciento; limón, 11.17 por ciento; huevo, 8.91 por ciento, y otras frutas, 7.12 por ciento.

En contraste, registraron bajas la papa y otros tubérculos, con 10.66 por ciento; la calabacita, 7.61 por ciento; el aguacate, 6.71 por ciento; el transporte aéreo, 5.23 por ciento, y los servicios turísticos en paquete, 4.79 por ciento.

En agosto 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.462 y representó un aumento de 0.20% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.26%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️3.88% subyacente… pic.twitter.com/jkTq0tgD2y — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 9, 2026

Canasta de consumo mínimo sube 2.97% anual

La canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, aumentó 0.26 por ciento mensual y 2.97 por ciento anual en agosto.

Por su parte, el índice no subyacente avanzó 0.36 por ciento mensual y acumuló un incremento anual de 1.13 por ciento.

Los precios al consumidor cerraron 2025 con una inflación de 3.69 por ciento, después del 4.21 por ciento registrado en 2024.

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