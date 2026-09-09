Mañanera de hoy 9 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 9 de septiembre.
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09/09/2026 a las 07:53
"Va a venir la Secretaría de Economía, viene también una Ley de Economía Digital que vamos a platicar también en otra ocasión", dijo Sheinbaum Pardo.
09/09/2026 a las 07:52
Dicha ley tiene que ver con apoyo a las micro y pequeñas empresas, sobre todo facilitación de trámites, agregó .
09/09/2026 a las 07:52
"Enviamos otras leyes, también una ley que mañana vamos a explicar", adelantó la mandataria federal.
09/09/2026 a las 07:51
Es decir, cuánto entra por impuestos o derechos derechos, por ejemplo son lo que se pagan carreteras o algunos otros pagos que no tienen que ver directamente por impuestos.
09/09/2026 a las 07:50
Esencialmente es cómo ingresan los recursos al erario público. indicó
09/09/2026 a las 07:50
Sheinbaum Pardo aclara que lo principal que es dar a conocer lo que contiene el paquete económico.
09/09/2026 a las 07:49
Se presentará cuántas leyes se presentaron junto con el paquete económico.
09/09/2026 a las 07:49
Hoy se hablará del paquete económico que se presentó el día de ayer.
09/09/2026 a las 07:49
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 9 de septiembre.
IO