Marina rescata a pescador tras ocho días a la deriva en Oaxaca y lo reúne con su familia

La Secretaría de Marina (Semar) informó que un pescador que permaneció ocho días a la deriva en aguas de Oaxaca fue rescatado y posteriormente reunido con su familia.

El hombre llegó al muelle de la Décima Región Naval a bordo del buque ARM “Monte Albán”, después de ser localizado aproximadamente a 481 kilómetros al sur de Huatulco.

Tras el rescate, personal de Sanidad Naval realizó una valoración médica y determinó su traslado al Hospital Naval de Salina Cruz, donde recibió atención antes de retirarse por sus propios medios.

¿Dónde fue localizado el pescador?

De acuerdo con la información difundida por la Marina, el hombre había permanecido ocho días en el mar antes de ser ubicado por personal naval.

La localización ocurrió a unos 481 kilómetros al sur de Huatulco, por lo que fue necesario trasladarlo a bordo del ARM “Monte Albán” hasta instalaciones de la Décima Región Naval.

Una vez en tierra, el pescador pudo reencontrarse con sus familiares.

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¿Qué atención recibió después del rescate?

Personal médico de la Secretaría de Marina realizó una primera revisión para conocer su estado de salud.

Posteriormente fue enviado al Hospital Naval de Salina Cruz para una evaluación y atención más completa.

La dependencia informó que, después de recibir los cuidados correspondientes, el hombre pudo abandonar el hospital por sus propios medios.

Tras ocho días a la deriva y a 481 km al sur de Huatulco, Oaxaca, personal de la Armada de México localizó y rescató con vida a un pescador.



Unidades navales y aéreas mantuvieron las operaciones de búsqueda hasta lograr su localización. Hoy se encuentra estable y recibe… pic.twitter.com/qnDjfPYwbI — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 7, 2026

Marina recuerda números para emergencias en el mar

La Semar señaló que la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, mantiene tareas destinadas a salvaguardar la vida humana en el mar y atender emergencias marítimas.

Para solicitar auxilio en la zona de la Décima Región Naval está disponible el teléfono 971 714 0238.

La Secretaría de Marina también mantiene el número 800 627 4621 (800 MARINA 1) para reportar emergencias y solicitar apoyo.

IO