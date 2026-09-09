Muere Oscar Mario Beteta a los 70 años, fue un referente del periodismo radiofónico mexicano

Este miércoles se confirmó la muerte de Oscar Mario Beteta, uno de los periodistas más emblemáticos del país y un ícono de la radio, que trascendió a través de los años al mantenerse vigente varias décadas.

Con una trayectoria de más de 30 años en la radio y medios de comunicación, el periodista nació en Ciudad de México, la misma donde este 9 de septiembre murió en el hospital ABC Santa Fe tras enfrentar el cáncer.

El trabajo periodístico de Beteta fue premiado en múltiples ocasiones: Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica (1981), Premio Nacional de Economía (1983); además del Calendario de Oro al mejor conductor de un programa noticioso en radio (2007), y tres Premios Nacionales de Periodismo.

El colaborador de El Financiero y de Radio Fórmula, entre otros medios, fue incluido en múltiples ocasiones entre los 300 Líderes Mexicanos y condecorado con la presea José Pagés Llergo.

La muerte del reconocido periodista se volvió viral en las redes sociales, y generó reacciones de inmediato entre personajes de la política, colegas, así como en diferentes medios de comunicación y hasta en el ámbito deportivo.

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Joaquín López Dóriga escribió en X: "El dolor de despedir a un amigo y compañero. Esta noche murió aquí en la Ciudad de México el gran Oscar Mario Beteta. Referente del periodismo financiero en nuestro país. Durante más de 30 años trabajamos en @Radio_Formula. Descanse en paz. A sus familiares, amigos y compañeros mi pésame".

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Óscar Mario Beteta. Referente del periodismo en México, quien deja una importante trayectoria marcada por décadas de trabajo y compromiso con la información".

"Desde Acción Nacional enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz", publicó en su perfil el PAN.

Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, también lamentó el fallecimiento del reconocido periodista económico.

"Lamento el sensible fallecimiento de Oscar Mario Beteta, extraordinario periodista, pero, sobre todo, un amigo entrañable. Fue un honor compartir micrófono con él en mi columna semanal. Abrazo con respeto a su familia y amigos; lo recordaremos siempre como el profesional respetuoso y crítico que fue, con una trayectoria difícil de superar. En paz descanse".