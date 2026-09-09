Omar García Harfuch, presente en la inauguración de cinco módulos de atención del ISSSTE

Este martes, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y Martí Batres, Director General del ISSSTE, encabezaron la inauguración de módulos de atención del instituto dentro de la SSPC.

A través de sus redes sociales, Batres Guadarrama dio a conocer que se inauguraron cinco módulos de atención en las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad federal, en compañía de García Harfuch.

“Hoy inauguramos cinco módulos de atención del @ISSSTE_mx en las oficinas centrales de la @SSPCMexico con el secretario @OHarfuch”.

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“Con una inversión de 981 mil pesos instalamos un Consultorio Médico; un módulo de @PENSIONISSSTE_, otro de @FOVISSSTEmx y uno más de Prestaciones Sociales; además de una tienda de @TUSUPERISSSTE”, detalló el director del instituto.

Martí Batres destacó que con estas acciones acercan los servicios del ISSSTE a más de 4 mil derechohabientes dentro de su mismo centro de trabajo. En este caso, los módulos beneficiarán a quienes arriesgan su vida todos los días para proteger la vida de los mexicanos, resaltó.