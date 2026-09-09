Paquete Económico 2027: Sheinbaum descarta nuevos impuestos y gasolinazos; anuncia medidas contra evasión fiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni aumentos extraordinarios al precio de las gasolinas, aunque sí incorpora nuevas medidas para combatir la evasión fiscal y mejorar la recaudación.

La presentación se realizó este miércoles 9 de septiembre durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, un día después de que la Secretaría de Hacienda entregara el paquete al Congreso de la Unión. Sheinbaum señaló que el objetivo es aumentar los ingresos mediante mayor control fiscal, sin incrementar las tasas impositivas existentes.

“No hay nuevos impuestos” y “tampoco va a haber gasolinazos”, afirmó la mandataria, quien añadió que se mantendrán mecanismos para contener incrementos en gasolina y diésel si los precios internacionales del petróleo permanecen elevados.

¿Qué medidas incluye el Paquete Económico 2027 contra la evasión fiscal?

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó que el paquete incluye modificaciones a la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, la Ley del ISR, la Ley de Derechos y la Ley Aduanera, además de medidas vinculadas con digitalización y formalización de la economía.

Por su parte, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló que se proponen nuevos controles contra empresas factureras, deducciones irregulares, pérdidas fiscales injustificadas y evasión en el pago de impuestos.

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También se plantean mecanismos de trazabilidad para gasolina y diésel con el objetivo de seguir toda la cadena de suministro hasta la venta al público y combatir la evasión asociada a combustibles.

El funcionario reportó que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 se publicaron más de 3 mil empresas factureras en el Diario Oficial de la Federación, se bloquearon más de 38 mil empresas relacionadas con operaciones presuntamente ficticias y se realizaron cerca de 2 mil auditorías a compradores de este tipo de comprobantes.

¿Cuáles son las cinco ideas del Paquete Económico 2027?

El titular de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, resumió el paquete en cinco puntos: proteger el bienestar de las familias; proteger la inversión para generar crecimiento y empleos; recaudar mejor sin crear ni aumentar impuestos; hacer más eficiente el gasto público; y mantener la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica.

Mendoza sostuvo que el objetivo es conservar finanzas públicas ordenadas para sostener el gasto social y ampliar la inversión en infraestructura.

#MañaneraDelPueblo. Resume la presidenta @Claudiashein: en 2027 no habrán nuevos impuestos ni gasolinazos, sino medidas para combatir la evasión fiscal; y se mantienen todos los incentivos fiscales para las nuevas inversiones del #PlanMexico. pic.twitter.com/WDGus8xg1f — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 9, 2026

Gobierno prevé más de un billón de pesos para programas del Bienestar

El paquete contempla más de un billón de pesos para los programas del Bienestar, además de recursos para trenes, carreteras, agua, infraestructura energética, Pemex y CFE.

El presupuesto también plantea aumentos de 10.7 por ciento en educación, 13 por ciento en ciencia, 11.3 por ciento en salud y 11.5 por ciento en seguridad, además de mayores recursos para el campo. Sheinbaum sostuvo que estos incrementos se ubican por encima de la inflación prevista.

#MañaneraDelPueblo. En el Plan de Inversiones en Infraestructura se destinarán 5.7 billones de pesos de 2026 a 2030, de los cuales, el 54 por ciento se destinarán a energía, incluyendo 37 proyectos de generación eléctrica con una inversión de 7,400 mdd. pic.twitter.com/o2TSzlUf5p — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 9, 2026

Hacienda prevé crecimiento de entre 1.5 y 2.5% en 2027

Para 2027, Hacienda proyecta un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento. También prevé una reducción gradual del déficit público, que pasaría de 5.8 por ciento del PIB en 2024 a 3.9 por ciento en 2027.

El Gobierno federal sostiene que esta trayectoria permitirá estabilizar la deuda y mantener margen para la inversión pública y los programas sociales.

Sheinbaum insistió en que el paquete no busca elevar la carga fiscal de la población, sino cerrar espacios a la evasión y garantizar recursos para educación, salud, seguridad, infraestructura y programas constitucionales de Bienestar.

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