Presidenta Sheinbaum concluye conversación con Howard Lutnick; Ebrard viajará a Washington para seguir negociación comercial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que concluyó la conversación entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en el marco de las negociaciones comerciales que mantienen ambos países.

A través de su cuenta de X, Ebrard señaló que estuvo presente durante el encuentro y calificó el intercambio como cordial.

El funcionario consideró que la conversación será útil para las negociaciones comerciales en curso con Estados Unidos, aunque no detalló los acuerdos específicos o los temas que se abordaron durante la reunión.

¿Qué dijo Marcelo Ebrard sobre la reunión entre Sheinbaum y Lutnick?

Ebrard destacó que el diálogo entre la mandataria mexicana y el funcionario estadounidense se desarrolló en un tono cordial.

“Estimo será muy útil para las negociaciones comerciales en curso con los Estados Unidos”, escribió el secretario de Economía.

El mensaje fue difundido después de que concluyó la conversación programada entre ambos funcionarios.

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Ebrard viajará a Washington para continuar negociaciones

El titular de Economía también adelantó que este jueves viajará a Washington para dar continuidad a las conversaciones con autoridades estadounidenses.

“Mañana estaré en Washington para seguir avanzando”, señaló.

La visita ocurre en un contexto de diálogo comercial entre México y Estados Unidos, con temas vinculados a aranceles y a la revisión del T-MEC.

Concluyó la conversación de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario Howard Lutnick . Tuve la fortuna de estar presente. Cordial el intercambio, estimo será muy útil para las negociaciones comerciales en curso con los Estados Unidos. Mañana estaré en Washington para seguir… — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 9, 2026

México y EU mantienen diálogo comercial

La conversación entre Sheinbaum y Lutnick forma parte de los contactos de alto nivel que ambos gobiernos han sostenido para resolver temas pendientes de la relación económica bilateral.

Por ahora, Ebrard no informó si durante el encuentro se alcanzaron acuerdos concretos, por lo que se espera que las negociaciones continúen durante su visita a Washington.

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