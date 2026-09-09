Presidenta Sheinbaum defiende permanencia del T-MEC pese a tensiones entre Estados Unidos y Canadá

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió este miércoles la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y sostuvo que mantener el acuerdo comercial conviene a los tres países.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que México busca preservar el esquema trilateral pese a las tensiones recientes entre Estados Unidos y Canadá, que han derivado en nuevas medidas arancelarias y negociaciones separadas con Washington.

“Nos conviene a los tres, a Canadá, a Estados Unidos y a México”, afirmó Sheinbaum.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el futuro del T-MEC?

La Presidenta explicó que Estados Unidos ha optado por sostener conversaciones por separado con sus dos socios comerciales.

“Estados Unidos, pues, optó para que en vez de los tres en la misma mesa, pues se sentó con Canadá y se sentó con nosotros”, señaló.

México mantiene su propia negociación con Washington y busca mejorar las condiciones para productos nacionales afectados por aranceles estadounidenses, entre ellos acero, aluminio y automóviles.

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Sheinbaum también indicó que continúan las conversaciones sobre 54 barreras no arancelarias planteadas por Estados Unidos en temas como propiedad intelectual, piratería y medicamentos.

Aseguró que la mayoría de estos puntos ya fueron resueltos, aunque todavía existen asuntos pendientes.

Sheinbaum pone soberanía como límite en negociación

La mandataria dejó claro que cualquier acuerdo deberá respetar los intereses de México.

“No vamos a firmar nada que tenga que ver con una afectación a nuestra soberanía o alguna afectación a nuestra economía”, sostuvo.

Sheinbaum insistió en que el objetivo del Gobierno mexicano es preservar un acuerdo comercial de Norteamérica que mantenga integrada a la región y permita continuar con los intercambios entre las tres economías.

📌 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum se pronunció sobre las negociaciones del T-MEC y enfatizó que existen temas no negociables dentro del tratado. En sus declaraciones, expresó que espera alcanzar un buen acuerdo no solo para el pueblo mexicano, sino para todos los… pic.twitter.com/ALTGLk2qox — teleSUR TV (@teleSURtv) September 9, 2026

México mantiene diálogo con Howard Lutnick

Como parte de estas conversaciones, Sheinbaum tiene prevista este miércoles una reunión virtual con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

El funcionario estadounidense tenía programada una visita a México, pero el encuentro cambió a modalidad remota.

La Presidenta señaló que la intención de México es mantener el T-MEC como un acuerdo trilateral y continuar las negociaciones para resolver los temas comerciales todavía pendientes con Washington.

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