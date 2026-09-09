¿Qué estaciones de la Línea 12 del Metro de la CDMX cerrarán, a partir de cuándo y qué alternativas habrá?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció oficialmente que la Línea 12 suspenderá totalmente su servicio durante un total de cinco días. Aunado a esto; se informó que solo se tendrá operación entre dos estaciones de dicha línea.

De acuerdo con la información compartida, la Línea 12 tendrá su cierre desde las primeras horas del sábado 12 al miércoles 16 de septiembre de 2026, retomando su servicio a las 5:00 horas del jueves 17 de septiembre. La suspensión del servicio abarcará nueve estaciones del tramo comprendido entre Tláhuac y Lomas Estrella.

El Metro informa que del 12 al 16 de septiembre, la Línea 12 funcionará únicamente de la estación Mixcoac a la estación San Andrés Tomatlán y viceversa. pic.twitter.com/WVU6kiYUGl — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026

La medida responde a trabajos técnicos especializados para sustituir un aparato de vía clave, además de requerir la vía libre hasta la terminal Tláhuac para trasladar materiales mediante vehículos ferroviarios desde los talleres. De acuerdo a lo señalado, solo operarán entre las estaciones Mixcoac y San Andrés Tomatlán.

Para atender a los usuarios durante los cinco días de afectación, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará un servicio de transporte alterno desde Tláhuac hasta las estaciones San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco. Aunado a esto se compartieron las alternativas como la terminal Constitución de 1917 de la Línea 8 para el oriente y Tasqueña de la Línea 2 para el sur.

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