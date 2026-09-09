SAT bloquea a más de 38 mil empresas factureras y refuerza medidas contra evasión fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que ha bloqueado a más de 38 mil empresas relacionadas con operaciones de facturación ficticia como parte de las acciones para combatir la evasión fiscal en México.

Antonio Martínez Dagnino, titular del organismo, explicó que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 también fueron publicadas más de 3 mil empresas factureras en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se realizaron cerca de 2 mil auditorías a personas que adquirieron comprobantes de este tipo.

De acuerdo con el funcionario, estas revisiones permitieron detectar que algunas empresas que pagan menos Impuesto sobre la Renta o que reportan pérdidas fiscales utilizan facturas presuntamente falsas por montos equivalentes hasta al 10 por ciento de sus gastos.

¿Cómo operan las empresas factureras para pagar menos impuestos?

Martínez Dagnino señaló que el SAT también identificó un uso irregular de las pérdidas fiscales por parte de empresas que buscan reducir sus contribuciones.

Detalló que 129 mil empresas han reportado pérdidas durante los últimos tres ejercicios fiscales, mientras que 54 mil llevan cinco años consecutivos sin pagar impuestos al declarar resultados negativos.

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El funcionario indicó que existen casos de compañías que reportan mayores ingresos, pero al mismo tiempo mantienen pérdidas en sus declaraciones anuales durante varios años sin una justificación suficiente.

Paquete de Ingresos 2027 incluye nuevos controles contra evasión

El titular del SAT explicó que el Paquete de Ingresos presentado al Congreso de la Unión incorpora mecanismos para controlar deducciones y pérdidas fiscales con el objetivo de fortalecer el combate contra empresas factureras y otros esquemas de evasión.

#MañaneraDelPueblo | Avances e iniciativas en materia de ingresos tributarios y combate a la evasión fiscal:



Combate a la evasión y elusión fiscal:

➡️ De octubre de 2024 a agosto de 2026 se han publicado más de 3 mil factureras en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se han… pic.twitter.com/oKnEaIrJaK — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 9, 2026

Estas medidas, añadió, toman como referencia prácticas aplicadas en Estados Unidos y la Unión Europea, además de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La estrategia busca reforzar la fiscalización sin recurrir a un aumento de impuestos, mediante mayores controles sobre operaciones que podrían utilizarse para reducir artificialmente las obligaciones fiscales.

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