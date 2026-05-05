Atacan a balazos a Guardia Nacional en Ocuilan durante operativo contra tala clandestina

Elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos en el municipio de Ocuilan, Estado de México, durante un punto de inspección instalado en el poblado de Santa Martha. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, la agresión habría sido cometida por personas presuntamente dedicadas a la tala clandestina.

La autoridad informó que los hechos ocurrieron este martes 5 de mayo de 2026 y que, pese al ataque, no se reportaron personas heridas ni detenidas.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que acudió al sitio para levantar indicios, entre ellos casquillos percutidos.

¿Qué ocurrió en Ocuilan durante el ataque a la Guardia Nacional?

Según el informe oficial, los elementos federales detectaron un vehículo que transportaba troncos de madera y que era escoltado por otras dos unidades.

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Al marcarles el alto, el conductor del transporte de carga aceleró, mientras los vehículos que lo acompañaban bloquearon el paso y sus ocupantes dispararon contra el personal de la Guardia Nacional.

Los agentes repelieron la agresión y solicitaron apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía del Estado de México. En el operativo posterior se aseguraron una camioneta cargada con madera y un vehículo tipo pick up presuntamente relacionado con los hechos.

¿Hubo bloqueos tras la agresión en Santa Martha?

Después del enfrentamiento, habitantes de Santa Martha bloquearon los accesos a la comunidad con troncos. De acuerdo con las autoridades, la protesta buscaba exigir atención urgente al problema de la tala clandestina en la región.

Al lugar acudieron el comandante de la 22/a. Zona Militar y el subsecretario de la Policía Estatal para dialogar con los inconformes. Tras el encuentro, los manifestantes aceptaron retirar los bloqueos bajo el acuerdo de que sus demandas serán atendidas por el gobierno estatal.

¿Por qué preocupa la tala clandestina en Ocuilan?

Ocuilan enfrenta desde hace años un problema recurrente por la tala ilegal en sus zonas boscosas. En semanas recientes, fuerzas federales y estatales realizaron operativos en el municipio y aseguraron inmuebles presuntamente usados para almacenar y procesar madera de procedencia ilícita.

La agresión contra la Guardia Nacional confirma la tensión que existe en comunidades donde la tala clandestina no solo representa un delito ambiental, sino también un riesgo de seguridad para pobladores y autoridades.

IO