Juez de EU rechaza extraditar a “el Chapo” Guzmán a México y desecha sus cartas: “no tienen validez jurídica”

El juez federal Brian Cogan, quien encabezó el juicio contra Joaquín “el Chapo” Guzmán en Estados Unidos, rechazó las recientes solicitudes enviadas por el exlíder del Cártel de Sinaloa, entre ellas su petición para ser extraditado de regreso a México.

La decisión fue emitida después de que el narcotraficante mexicano remitiera varias cartas manuscritas a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York durante las últimas semanas.

¿Por qué el juez Brian Cogan rechazó las cartas de “el Chapo” Guzmán?

De acuerdo con el documento judicial, Cogan desestimó cinco escritos enviados por Guzmán Loera al considerar que no tenían sustento legal. El juez señaló que algunos de los documentos “carecen de sentido” y que ninguno contaba con validez jurídica suficiente para modificar su situación penal en Estados Unidos.

Las cartas fueron redactadas a mano y en inglés. En ellas, “el Chapo” insistió en que sus derechos fueron vulnerados, pidió explicaciones sobre el veredicto de su juicio, calificó su sentencia como injusta y solicitó su traslado a México. También planteó que su familia pudiera visitarlo mientras permanece recluido en una prisión de máxima seguridad.

Una de las misivas, fechada a finales de abril, fue dirigida al tribunal con el objetivo de pedir que se respetara su supuesto derecho a ser devuelto a México. Sin embargo, el juez Cogan respondió que esas solicitudes no proceden dentro del caso federal por el que fue condenado.

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¿Qué pedía “el Chapo” Guzmán en sus cartas desde prisión?

Joaquín Guzmán Loera buscaba que la corte revisara aspectos de su condena y atendiera su solicitud de extradición a México. En sus escritos también cuestionó el proceso judicial que enfrentó en Nueva York y volvió a denunciar las condiciones en las que permanece recluido en Estados Unidos.

El exjefe del Cártel de Sinaloa se encuentra en ADX Florence, una prisión federal de máxima seguridad ubicada en Colorado. Desde ahí ha intentado, mediante recursos legales y comunicaciones directas al tribunal, revertir o modificar los efectos de la sentencia que recibió tras ser hallado culpable en 2019.

Su caso volvió a tomar relevancia porque las cartas llegaron en un momento en el que distintos procesos contra figuras vinculadas al narcotráfico mexicano siguen activos en cortes estadounidenses. Además, el nombre de Guzmán Loera mantiene peso político y judicial debido a los expedientes abiertos contra integrantes de su familia y presuntos operadores del Cártel de Sinaloa.

¿Qué condena cumple Joaquín “el Chapo” Guzmán en Estados Unidos?

“El Chapo” Guzmán fue declarado culpable en 2019 de diez cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado y uso de armas, tras un juicio que se extendió por casi cuatro meses en Nueva York. Posteriormente, fue sentenciado a cadena perpetua, además de más de 30 años adicionales de prisión.

🇺🇸🇲🇽‼️| A través de una carta escrita en inglés, Joaquín Guzmán Loera pidió ser extraditado a México. Sin embargo, el narcoterrorista recibió la respuesta más dura. El juez Brian Cogan denegó los pedidos del Chapo y señaló: “Hay pedidos que no tienen sentido ni mérito legal…”. pic.twitter.com/TnXVSiOkb3 — UHN Plus (@UHN_Plus) May 5, 2026

Desde entonces, sus intentos por impugnar la sentencia no han prosperado. La nueva determinación de Brian Cogan confirma que, al menos por esta vía, el exlíder criminal no logró abrir una revisión de su caso ni avanzar en su petición de regresar a México.

La resolución representa otro revés judicial para Guzmán Loera, quien continúa bajo custodia en Estados Unidos y sin cambios en la condena que lo mantiene en una de las cárceles más restrictivas del sistema penitenciario federal estadounidense.

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