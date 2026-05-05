Vinculan a proceso a “el Güero Conta”, presunto operador financiero del CJNG ligado a “el Jardinero”

Un juez federal vinculó a proceso a César Alejandro “N”, alias “el Güero Conta”, identificado por autoridades federales como presunto hombre de confianza de Audias “N”, alias “el Jardinero”, señalado como uno de los operadores relevantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La resolución judicial se emitió por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina; portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como medida cautelar, el juez le impuso prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, en Jalisco.

¿Quién es “el Güero Conta” y por qué fue vinculado a proceso?

César Alejandro “N” fue detenido el 27 de abril de 2026 en la colonia Jardines Universidad, en Zapopan, Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales.

De acuerdo con reportes oficiales, es señalado como presunto operador financiero y logístico de “el Jardinero”, detenido horas antes y considerado una figura clave dentro de la estructura del CJNG.

Las autoridades lo vinculan con actividades de lavado de dinero para la adquisición de armamento, aeronaves, embarcaciones y propiedades presuntamente utilizadas por el grupo criminal.

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También se le atribuye un papel en la operación de recursos y bienes relacionados con la organización delictiva.

¿Qué determinó el juez federal contra “el Güero Conta”?

Además de la vinculación a proceso, el juez fijó un plazo de tres meses para que el Ministerio Público Federal realice la investigación complementaria. Durante ese periodo, la Fiscalía deberá fortalecer los datos de prueba relacionados con los delitos imputados.

La prisión preventiva oficiosa implica que César Alejandro “N” permanecerá recluido mientras avanza el proceso penal. Su caso forma parte de las recientes acciones de seguridad contra presuntos integrantes del CJNG en Jalisco y otras entidades del país.

#ÚLTIMAHORA 🚨I Vinculan a proceso a ‘El Güero Conta’, operador del CJNG, por delitos federales en Jalisco



🔴La Fiscalía General de la República informó que César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “Güero Conta”, quedó sujeto a proceso federal en Jalisco por su probable… pic.twitter.com/La9uSqRrAa — Josue Aguilar (@josuealeexis) May 5, 2026

¿Qué representa este golpe contra el CJNG?

La detención y vinculación a proceso de “el Güero Conta” se suma a la captura de Audias Flores Silva, alias “el Jardinero”, quien fue señalado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, dentro del CJNG.

Para las autoridades, el caso representa un golpe a la estructura financiera y logística de la organización criminal, debido a que el detenido presuntamente participaba en el manejo de recursos, adquisición de bienes y apoyo operativo para el grupo delictivo.

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