Detienen a tres hombres por robo a casas en en Gustavo A. Madero

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, cumplimentaron tres órdenes de aprehensión contra tres hombres señalados por el delito de robo agravado en pandilla.

De acuerdo con el comunicado oficial, las detenciones se realizaron en calles de la colonia Chalma de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de trabajos de investigación relacionados con varias carpetas por delitos contra la salud en Azcapotzalco y otros casos de robo a casa habitación en distintas alcaldías de la capital.

Los detenidos, de 21, 29 y 52 años de edad, fueron ubicados por los agentes tras identificar su zona de movilidad. Posteriormente, los policías les notificaron los mandamientos judiciales en su contra, les leyeron sus derechos constitucionales y los trasladaron ante la autoridad correspondiente.

¿Por qué fueron detenidos los tres hombres en Gustavo A. Madero?

La SSC informó que las órdenes de aprehensión fueron emitidas por un juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, después de que un agente del Ministerio Público presentó datos de prueba considerados suficientes para sustentar la probable participación de los implicados.

Las investigaciones están vinculadas con 15 casos de robo a casa habitación en distintas alcaldías de la Ciudad de México, uno de ellos ocurrido durante este año. También se relacionan con indagatorias por delitos contra la salud en la alcaldía Azcapotzalco.

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Tras su captura, los tres hombres fueron puestos a disposición de la autoridad que los requería en un centro penitenciario ubicado al norte de la capital.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penitenciarios

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que, tras realizar un cruce de información, se identificó que el detenido de 52 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Uno de ellos corresponde a delitos contra la salud en 2026 y otro a lesiones por disparo de arma de fuego en 2025.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Efectivos de la #SSC, en coordinación con personal de la @FiscaliaCDMX, ambas de la Ciudad de México, ejecutaron tres Órdenes de Aprehensión en contra de tres sujetos por el delito de Robo agravado en pandilla, en calles de la alcaldía @TuAlcaldiaGAM.… pic.twitter.com/N6JuVgHPiW — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 6, 2026

En tanto, el hombre de 21 años registra una presentación previa ante el Ministerio Público por robo a transeúnte con violencia.

La SSC reiteró que continuará con acciones de investigación para identificar y detener a personas relacionadas con delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la Ciudad de México.

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