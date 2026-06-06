Difunden el video de los agentes de investigación de Chiapas que torturaban a dos personas; ¿en qué va este caso?

Un video, que se ha vuelto viral en el mundo de las redes sociales, ha acaparado todas las miradas luego de que el mismo difundiera imágenes en donde algunos agentes de investigación de Chiapas torturan a distintas personas. Ante tal situación, en los próximos párrafos podrás conocer más detalles respecto a cómo va el caso al día de hoy sábado 6 de junio.

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Lo primero a tener en cuenta es que este video ha sido tendencia desde hace algunas semanas; de hecho, fue la propia Fiscalía General de Chiapas que informó que el pasado 21 de mayo se detuvieron a un total de 10 personas, esto luego de la difusión de este material en donde servidores públicos protagonizan un altercado de tortura contra un hombre.

Esta situación, cabe mencionar, se habría realizado en marzo pasado en Tuxtla Gutiérrez, al sur de la República Mexicana. Del mismo modo, se sabe que entre los detenidos se encuentran tres agentes del Ministerio Público, así como un subdirector, cinco policías y un secretario, mismos que ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial a fin de definir qué es lo que ocurrirá con ellos.

Finalmente, el fiscal, de nombre Jorge Luis Abarca, aseguró que la presentación del video sirvió para abrir una carpeta de investigación, por lo que aseguró que no habrá impunidad para cualquier persona que resulta responsable de este tipo de conductas delictivas.