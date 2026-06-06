Integrante de Kabah “enciende” caso Fernando Flores, alcalde de Metepec: muestra casa del político, pero ¿en Lerma?

Apio Quijano, nombre artístico de Héctor André Quijano Tapia, se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales luego de que el integrante de Kabah, uno de los grupos más importantes de música hace algunas décadas, compartiera a través de medios digitales un video en donde se exhibe la residencia del alcalde de Metepec, el señor Fernando Flores Fernández.

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El video muestra la que sería la residencia del alcalde de Metepec ubicada en el exclusivo fraccionamiento de los Encinos, mismo que se ubica en el municipio de Lerma. En esencia, el video se volvió viral en redes porque este se encuentra en otro municipio que no corresponde a Flores Fernández, lo cual ha encendido el debate.

En esencia, la difusión ha encendido las alarmas en el Estado de México, pues algunos usuarios sostienen que Fernando Flores tendría que residir en el municipio en donde gobierna. Además, Apio Quijano también se ha vuelto tendencia luego de mostrar la residencia, misma que es de grandes dimensiones y que, además, cuenta con un auto de lujo.

Apio Quijano mete en problemas al alcalde de Meteped / AD Noticias

Cabe aclarar que este video se da en medio de las acusaciones que el alcalde ha recibido luego de irrumpir en un club junto a escoltas armados. Aunado a ello, el presidente nacional del PAN, partido en donde trabaja. rechazó los actos cometidos por el susodicho.