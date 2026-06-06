Secretaría de Gobernación continúa trabajando para llegar a acuerdos con la CNTE

La Secretaría de Gobernación, en conjunto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Educación Pública, dieron a conocer una serie de propuestas a fin de establecer y mantener las mesas de diálogo para atender las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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Fue a través de un comunicado en donde las dependencias antes mencionadas brindaron información respecto a las negociaciones, las cuales continúan abiertas hasta el día de hoy. Además, se mencionó que existe disposición de ambas partes para construir soluciones a través del diálogo, esto en medio de las protestas establecidas por la CNTE.

Uno de los planteamientos más interesantes deriva de las dos rutas del trabajo. La primera de ellas se enfoca en la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros; mientras que la segunda se encamina al fortalecimiento del Sistema de la Pensión ISSSTE a fin de mejorar las condiciones de los adultos de la tercera edad en el país.

#SEGOBInforma 📢

Continúan trabajos con la CNTE para búsqueda de acuerdos en favor de la educación



Comunicado Conjunto: 📄 https://t.co/q7g4lP20Am pic.twitter.com/kdPy39qZbo — Gobernación (@SEGOB_mx) June 7, 2026

Con ello, vale decir que la CNTE tiene como una de sus exigencias principales la eliminación del USICAMM toda vez que considera que los mecanismos de promoción, admisión y reconocimiento afectan sus derechos laborales y no toman en cuenta su experiencia y trayectoria.