DIF resguarda a menor de 11 años embarazada en Matamoros tras alerta de la Fiscalía por abuso

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Matamoros resguardó a una menor de 11 años de edad que cuenta con cinco meses de gestación, luego de que las autoridades ministeriales determinaran que su integridad se encuentra en riesgo dentro de su propio núcleo familiar.

La intervención del DIF y la atención médica de la menor

La menor, identificada como Nohemí, ingresó a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir valoración especialista debido a las complicaciones potenciales de un embarazo a temprana edad.

Tras ser notificados de la situación, el procurador de la Defensa del Niño, Niña y Adolescentes de la localidad, Héctor Hugo Gutiérrez, confirmó que el organismo asistencial asumió formalmente la tutela precautoria para garantizar los derechos y la protección integral de la paciente.

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La medida cautelar se aplicó de manera inmediata una vez que los análisis del entorno social concluyeron que el hogar actual no ofrecía las garantías de seguridad necesarias para el desarrollo y la salud de la niña durante este periodo de alta vulnerabilidad.

Fiscalía de Tamaulipas indaga posible violencia sexual

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas atrajo el expediente para dar paso a las indagatorias correspondientes.

🚨 AB0RT0 YA NO ES VIABLE POR EL AVANCE DEL EMBARAZO DE LA MENOR DE 11 AÑOS EN MATAMOROS



Autoridades informaron que, debido al tiempo de gestación de la menor, la interrupción del embarazo ya no es una opción médicamente viable.



La niña permanece bajo atención médica… pic.twitter.com/mX9VCRm9iB — XIOMARA VARGAS (@XiomaraVargasTV) August 7, 2026

La principal línea de investigación apunta a que el embarazo es consecuencia de un delito de violencia sexual cometido en contra de la menor.

Los peritos y agentes ministeriales recaban pruebas e testimonios para deslindar responsabilidades penales y llevar ante la justicia a la persona implicada en este hecho.

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