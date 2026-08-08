FGR detiene a mujer vinculada con red de contrabando de hidrocarburos en CDMX

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de una mujer identificada como Guadalupe “N”, quien presuntamente estaría relacionada con una red criminal dedicada al contrabando de combustible y delincuencia organizada.

De acuerdo con el comunicado FGR 516/26, fechado el 8 de agosto de 2026, la captura fue resultado de una investigación desarrollada en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo una orden de aprehensión contra la mujer debido a su probable participación en actividades de contrabando de hidrocarburos.

La detención se realizó en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y posteriormente fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Investigación detectó una red dedicada al contrabando de combustible

La FGR señaló que las labores de inteligencia permitieron reconstruir parte del esquema de operación de una organización que presuntamente introducía combustible de manera ilegal mediante vías férreas.

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Según la investigación, la estructura habría utilizado empresas fachada en las que participaban operadores logísticos, además de recurrir presuntamente a esquemas financieros y a la posible complicidad de servidores públicos.

La Fiscalía explicó que el combustible ilegal era mezclado con producto de procedencia legal para dificultar su identificación y posteriormente distribuirlo en el mercado.

Asimismo, los trabajos de inteligencia permitieron identificar a presuntos contrabandistas ferroviarios que declaraban ante las autoridades volúmenes de carga inferiores a los realmente transportados o señalaban que trasladaban productos distintos, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

FGR reporta nueve personas detenidas

La investigación forma parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional contra la Extracción Ilegal, Robo y Demás Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

La dependencia recordó que en julio de 2025 fueron localizados 33 carrotanques abandonados en las inmediaciones del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Posteriormente, personal de la FGR, SSPC, AIC, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y Petróleos Mexicanos realizó una toma de muestras que confirmó la presencia de hidrocarburos.

Con la detención de Guadalupe “N”, la cifra de personas aprehendidas relacionadas con esta estructura llegó a nueve, de las cuales ocho ya fueron vinculadas a proceso, de acuerdo con la Fiscalía.

La FGR indicó que las investigaciones continúan para identificar y desarticular por completo la estructura presuntamente dedicada al contrabando de combustible.

La dependencia también puntualizó que Guadalupe “N” es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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