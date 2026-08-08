Geovanna Bañuelos denuncia presunto atentado contra su equipo en Zacatecas; pide investigación federal

La senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos de la Torre, denunció un presunto ataque contra integrantes de su equipo durante una gira de trabajo por Zacatecas, luego de que el vehículo utilizado habitualmente para sus traslados sufriera un aparatoso percance en carretera.

De acuerdo con la legisladora, los tripulantes de la unidad señalaron que fueron presuntamente sacados de la carretera, por lo que consideró necesario esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Los hechos se registraron mientras Bañuelos realizaba actividades como parte de una gira que contempla recorridos por nueve municipios del estado durante este fin de semana. Al momento del percance, la senadora no se encontraba en el vehículo involucrado, ya que viajaba en otra unidad junto con el dirigente estatal del PT y diputado local, Alfredo Femat, y el diputado federal Fernando Vilchis.

Senadora solicitará intervención de autoridades federales

A través de un video difundido en redes sociales, Bañuelos mostró las condiciones en las que quedó el vehículo y explicó que presentará una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

La senadora aclaró que no pretende responsabilizar de manera anticipada a ninguna persona, pero sostuvo que la versión proporcionada por los ocupantes de la unidad amerita una investigación.

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Por ello, adelantó que solicitará la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que se determine qué ocurrió y, en su caso, se establezcan responsabilidades.

La legisladora también destacó que las personas que viajaban en el automóvil resultaron ilesas y se encuentran fuera de peligro.

Diputados respaldan versión de un posible ataque

El diputado local Alfredo Femat respaldó la hipótesis de que el incidente pudo haber sido provocado y señaló que se trata de una situación que no habían experimentado durante sus recorridos por Zacatecas.

Femat recordó que durante el año pasado realizaron diversos recorridos por la entidad sin enfrentar un acontecimiento similar. Por su parte, el diputado federal Fernando Vilchis también consideró que existen elementos para presumir que el percance pudo haber sido provocado.

En nuestro recorrido hacia los municipios del sur de Zacatecas, acompañados de nuestro lider Alfredo Femat y el diputado federal Fernando Vilchis, parte de nuestro equipo sufrió un grave percance vial a bordo de mi vehículo particular.

Quienes viajaban en la unidad refieren que… — Geovanna Bañuelos (@geovanna_b) August 8, 2026

Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de que las autoridades federales intervengan y se lleve a cabo una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, la denuncia se mantiene como una presunta agresión, por lo que corresponderá a las autoridades competentes establecer si el vehículo fue efectivamente obligado a salir de la carretera o si el percance tuvo otra causa.

IO