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Golpe al narcotráfico en Guerrero: Marina asegura más de una tonelada de cocaína en Acapulco

La Secretaría de Marina interceptó una embarcación frente a Acapulco con más de mil kilos de cocaína y miles de litros de combustible. Conoce los detalles de la detención.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

8 de ago de 2026

1 min

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Tanto los detenidos como la droga, el hidrocarburo y la embarcación asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal
Tanto los detenidos como la droga, el hidrocarburo y la embarcación asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal / Secretaría de Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) propinaron un nuevo e importante golpe al crimen organizado en el litoral del Pacífico mexicano, tras la interceptación y aseguramiento de una embarcación de alta velocidad que transportaba un cargamento ilícito de grandes proporciones frente a las costas de Acapulco, Guerrero.

Decomiso de drogas y combustible en las costas de Acapulco

El operativo de vigilancia marítima permitió a las fuerzas navales rastrear la nave sospechosa, la cual trasladaba más de una tonelada de presunta cocaína oculta entre sus compartimentos.

Además del estupefaciente, los agentes aseguraron un total de 2 mil 450 litros de combustible, insumo presuntamente utilizado para abastecer el trayecto de la embarcación y prolongar su autonomía en alta mar durante las tareas de trasiego.

El secretario de Seguridad indicó que la Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos durante la actual administración federal

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Detención de sospechosos y despliegue de seguridad

Durante la intervención táctica en aguas nacionales, el personal de la Semar logró la detención de seis tripulantes involucrados en la navegación de la aeronave.

Tanto los detenidos como la droga, el hidrocarburo y la embarcación asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente y la definición de su situación legal.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de patrullaje marítimo que mantiene la institución militar en el Océano Pacífico, orientada a blindar las costas del país y neutralizar las rutas utilizadas por redes delictivas internacionales.

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