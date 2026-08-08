Más de 30 perros y gatos mueren en La Llave, Querétaro; investigan posible envenenamiento

La muerte de más de 30 perros y gatos en la comunidad de La Llave, San Juan del Río, Querétaro, generó preocupación entre habitantes y organizaciones dedicadas a la protección animal, ante la sospecha de que los ejemplares pudieron haber sido víctimas de envenenamiento.

Los casos comenzaron a ser detectados durante el último mes en diferentes puntos de la comunidad y en calles cercanas a la colonia El Paraíso.

De acuerdo con testimonios de habitantes, inicialmente fueron encontrados aproximadamente siete animales muertos, pero posteriormente se reportaron otros 23 casos.

Vecinos solicitaron la intervención de las autoridades para determinar qué provocó la muerte de los animales y establecer si existe una persona responsable.

Vecinos sospechan que utilizaron comida para atraer a los animales

Habitantes de La Llave señalaron que algunos de los perros y gatos fueron encontrados sin lesiones externas aparentes. Según sus testimonios, varios animales habrían presentado signos de parálisis antes de morir.

La presencia de trozos de pollo en algunos de los sitios donde fueron localizadas las mascotas también generó sospechas entre los vecinos, quienes consideran que la comida pudo haber sido utilizada como una forma de atraer a los animales.

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Esmeralda, una de las habitantes que denunció la situación, destacó que entre los animales afectados no solamente había ejemplares que vivían en la calle, sino también mascotas con propietarios que ocasionalmente salían de sus hogares.

Ante esta situación, habitantes de la comunidad pidieron esclarecer los hechos y determinar si existe un patrón relacionado con las muertes.

Autoridades piden presentar denuncias y evidencias

Ante los reportes, personal de la Dirección de Cuidado y Protección Animal de San Juan del Río acudió a las zonas señaladas para conocer la situación.

Sin embargo, la titular de la dependencia, Rosy Camacho Reséndiz, explicó que las autoridades no contaban con información precisa sobre los puntos donde fueron encontrados los animales.

Por ello, hizo un llamado a los habitantes a presentar los reportes formalmente y proporcionar elementos que puedan contribuir a documentar cada caso, como fotografías, videos y la ubicación exacta de los hechos.

La funcionaria señaló que durante 2026 se han identificado entre dos y tres casos de presunto envenenamiento de animales en San Juan del Río.

Fiscalía podría investigar posibles casos de crueldad animal

Camacho Reséndiz explicó que cuando existe una denuncia formal y se cuenta con elementos suficientes, las autoridades municipales pueden turnar el caso a la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De esta manera, podrían determinarse las causas de las muertes y, en caso de existir elementos que apunten a una conducta delictiva, iniciar una investigación por posibles actos de maltrato o crueldad animal.

Hasta el momento, los reportes de los habitantes de La Llave constituyen una denuncia que deberá ser documentada por las autoridades para establecer las circunstancias en las que murieron los perros y gatos.

🐾 #Entérate Asociación denuncia muerte de cerca de 30 perros por presunto envenenamiento en San Juan del Río



Según la organización, el hecho ocurrió entre el 4 y el 5 de agosto con alimento presuntamente contaminado.



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Preparan jornada de esterilización en La Llave

Como parte de las acciones de atención a la población animal de la comunidad, el municipio de San Juan del Río contempla realizar una jornada gratuita de esterilización el próximo 15 de agosto.

La actividad tendrá como sede la casa ejidal de La Llave, donde los habitantes podrán llevar a sus animales para recibir este servicio.

Mientras tanto, vecinos y protectores de animales mantienen la exigencia de que se esclarezca la muerte de los más de 30 perros y gatos reportados en la comunidad y que, en caso de confirmarse un acto deliberado, se identifique a los responsables.

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