Pipa con 3 mil litros de gas LP cae en socavón en Coyoacán; evacúan a 30 personas

Una pipa que transportaba 3 mil litros de gas LP quedó atrapada este sábado en un socavón que se abrió en calles de la colonia Barrio San Mateo, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

El incidente ocurrió durante la mañana en la zona ubicada entre Paz Montes de Oca y el Callejón del Cerrito, donde vecinos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia al detectar que la unidad había quedado atrapada en el hundimiento.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para evaluar las condiciones de la pipa y determinar las acciones necesarias para retirarla.

Pipa no presentó fuga de gas

De acuerdo con información proporcionada por los bomberos capitalinos, la unidad transportaba aproximadamente 3 mil litros de gas LP, pero tras la caída en el socavón no se detectó ninguna fuga.

Una célula de bomberos permaneció en el sitio mientras se esperaba la llegada de una grúa con capacidad para realizar las maniobras necesarias y sacar la pipa del hundimiento.

La ausencia de una fuga permitió mantener la situación bajo control, aunque las autoridades establecieron medidas preventivas debido al tipo de carga que transportaba la unidad.

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Evacúan a 30 personas por precaución

Como medida preventiva, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) participó en la evacuación de aproximadamente 30 habitantes de la zona.

La medida buscó reducir cualquier posible riesgo durante las maniobras para retirar la pipa, particularmente ante la posibilidad de que el movimiento de la unidad pudiera provocar alguna afectación adicional.

Hasta el momento del reporte, las autoridades señalaron que no había personas lesionadas y que la emergencia permanecía bajo control.

Posteriormente, una grúa perteneciente a la empresa responsable de la pipa llegó al lugar para comenzar las labores de retiro de la unidad.

¿Por qué se formó el socavón en Coyoacán?

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el hundimiento podría estar relacionado con una fuga en las redes de agua y drenaje de la zona.

Este posible daño en la infraestructura habría provocado la formación del socavón sobre la vialidad, aunque corresponderá a las autoridades realizar las revisiones correspondientes para determinar las causas exactas.

Atendemos el reporte de una pipa atrapada en un socavón, en la Colonia San Mateo, Alcaldía Coyoacán. #AlMomento informo que transporta 3 mil litros de gas y no presenta fuga. Una célula de Bomberos permanece en el lugar, en espera de una grúa para retirar la unidad.… pic.twitter.com/7ucHeS3Paw — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 8, 2026

Mientras se completaban las labores de retiro de la pipa, los equipos de emergencia mantuvieron presencia en el punto para supervisar las condiciones del terreno y evitar riesgos para los habitantes.

El incidente ocurre en medio de las condiciones de lluvia que se han presentado en distintas zonas de la Ciudad de México, situación que puede incrementar la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica y favorecer la aparición de hundimientos en algunos puntos de la capital.

IO