Cantaba "a esa gran velocidad, un impacto sería fatal", y la canción se hizo realidad; la perturbadora coincidencia de un trailero

Una perturbadora coincidencia marcó el camino de un chofer de trailer en una carretera de Tlaxcala, llevándolo a sufrir un aparatoso accidente que pondría su vida en peligro, luego de llevar una canción de El Haragán, banda de rock mexicano.

Si bien no hay una fecha exacta del accidente, es este miércoles 9 de septiembre cuando comenzó a circular un video en las redes sociales al grado de "viralizarse" en pocas horas. En menos de 30 segundos se aprecia en la grabación de la cámara de seguridad del pesado transporte el terrible choque, cuando otro trailer se voltea frente a él y el impacto es imposible de evitar.

Si el choque en sí es brutal, lo que más perturba a los usuarios que han visto el video, es que justo el chofer va entonando “A esa gran velocidad”, canción de El Haragán, que habla precisamente de un accidente automovilístico que termina en tragedia.

“A esa gran velocidad, un impacto sería fatal”, dice la letra de la banda de rock mexicano y justo en el momento que termina de cantar la estrofa de la canción viene el accidente. No se ha confirmado si hubo saldo mortal en este accidente, aunque en el audio del mismo video, al final, se escucha que el chofer se queja de dolor, lo que hace pensar que sobrevivió.

¿Qué dice la letra de "A esa gran velocidad"?

La canción de "A esa gran Velocidad" pertenece al primer álbum de la banda de rock mexicano, El Haragán, del año 1990. Te dejamos la letra completa: