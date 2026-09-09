Detienen a “El Teo” y “El Güero”, presuntos integrantes de Los Ardillos, tras ataque en Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó la detención de Teodoro “N”, alias “El Teo”, y José “N”, alias “El Güero”, quienes serían presuntos integrantes del grupo delictivo Los Ardillos.

La captura ocurrió en la localidad de Coacoyulillo, municipio de Chilpancingo de los Bravo, durante un operativo interinstitucional en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

De acuerdo con la Fiscalía, las fuerzas de seguridad fueron atacadas con disparos de arma de fuego durante el despliegue, por lo que repelieron la agresión y lograron detener a los dos hombres.

¿Qué aseguraron durante el operativo en Chilpancingo?

Las autoridades decomisaron dos armas largas, tres cargadores y 304 cartuchos, además de 50 bolsas con hierba verde seca con características similares a la marihuana.

También fueron aseguradas dos motocicletas, equipo táctico, uniformes camuflados y dos radios de comunicación.

Todos los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con la integración de la carpeta de investigación.

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¿Qué relación tendrían “El Teo” y “El Güero” con Los Ardillos?

Según la información obtenida por las autoridades, Teodoro “N” y José “N” serían integrantes de Los Ardillos y estarían relacionados con hechos generadores de violencia en la localidad de Coacoyulillo.

La Fiscalía no detalló en su comunicado qué hechos específicos les atribuye ni el papel que presuntamente desempeñaban dentro de la organización.

⭕️ #FGEGuerrero detiene a dos masculinos tras agresión a autoridades en Coacoyulillo, Chilpancingo.



En operativo interinstitucional con @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPGro, fueron detenidos Teodoro “N”, alias “El Teo”, y José “N”, alias “El Güero”.



Durante la acción se… pic.twitter.com/8SZXRVOaQT — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) September 9, 2026

Fiscalía de Guerrero mantiene operativos contra grupos delictivos

La dependencia estatal señaló que continuará con acciones de investigación y coordinación con fuerzas federales para reducir la capacidad operativa de grupos vinculados con hechos de violencia.

Las personas detenidas deberán enfrentar el procedimiento correspondiente ante la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

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