Detienen a “Tronco” y a otro hombre por secuestro de los 10 trabajadores mineros en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad federal informó la detención de Ángel “N”, alias “Tronco”, y Milton “N”, señalados por su posible relación con la privación de la libertad de 10 trabajadores de una empresa minera en Sinaloa, ocurrida en enero de 2026.

De acuerdo con el reporte difundido a través de su cuenta de X, las capturas fueron resultado de trabajos de inteligencia y patrullajes de vigilancia realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con autoridades de seguridad de Sinaloa.

Durante el operativo también fueron aseguradas armas, municiones, droga y equipo táctico.

¿Qué aseguraron durante la detención de “Tronco” en Sinaloa?

Las autoridades informaron el decomiso de armas largas, además de un aditamento lanzagranadas, cargadores y municiones de distintos calibres.

También fueron aseguradas sustancias con características de droga y diverso equipo táctico.

El Gabinete de Seguridad no detalló en su mensaje la cantidad exacta de armas, cartuchos o droga localizada durante la intervención.

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¿Qué relación tienen los detenidos con los trabajadores mineros?

Según la información oficial, Ángel “N” y Milton “N” están relacionados con la privación de la libertad de 10 trabajadores de una empresa minera, un hecho registrado en enero de este año.

El comunicado no precisa el nombre de la compañía, el municipio donde ocurrió el caso ni el estado actual de las víctimas.

Tampoco se detalló qué participación específica habría tenido cada uno de los detenidos, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades.

Resultado de trabajos de inteligencia y patrullajes de vigilancia en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 y @SSPCMexico, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron a Ángel "N", alias “Tronco”, y Milton "N", relacionados con la privación de la libertad de 10 trabajadores de una… pic.twitter.com/hqnOuRRdXp — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 9, 2026

Gabinete de Seguridad promete mantener operativos en Sinaloa

El Gobierno federal señaló que continuará con los trabajos coordinados para debilitar a organizaciones criminales y combatir la impunidad.

La detención se suma a otros operativos desplegados en Sinaloa contra personas presuntamente vinculadas con secuestros, hechos violentos y estructuras delictivas.

Las autoridades deberán presentar a los detenidos ante el Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

IO