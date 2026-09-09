Detienen en Jalisco a Alexis “N”, presunto operador criminal ligado al homicidio de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Alexis “N” en Zapopan, Jalisco, como parte de las investigaciones por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con el mensaje difundido por el funcionario en su cuenta de X, la captura se realizó mediante una orden de aprehensión cumplimentada por autoridades federales y estatales.

En el operativo participaron la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad estatal, la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

¿Quién es Alexis “N” y qué relación tendría con el caso Carlos Manzo?

García Harfuch señaló que Alexis “N” es identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan, Michoacán.

Según la información oficial, el detenido habría asumido funciones dentro de esa estructura criminal después de la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado por las autoridades como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del alcalde.

El titular de la SSPC no detalló en su publicación qué participación específica se atribuye a Alexis “N” en el crimen.

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Suman 32 detenidos relacionados con homicidio de Carlos Manzo

Con esta nueva captura, las autoridades reportan 32 personas detenidas en relación con el asesinato del presidente municipal de Uruapan.

La detención se concretó en Zapopan con apoyo de autoridades de Jalisco. García Harfuch agradeció públicamente la colaboración del gobierno estatal y del gobernador Pablo Lemus para ejecutar la orden de aprehensión.

Continúan investigaciones por asesinato del alcalde de Uruapan

El Gobierno federal mantiene abiertas las investigaciones para identificar a más personas que pudieran estar relacionadas con la planeación, ejecución o apoyo logístico del homicidio.

En seguimiento a las labores de investigación por el lamentable homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, personal de @FiscaliaMich, Secretaría de Seguridad de Michoacán @SSPCMexico y @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ cumplimentaron una orden de… pic.twitter.com/xWBzzgnjYk — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 9, 2026

Alexis “N” deberá quedar a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que definirá su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

La SSPC no informó en este mensaje si durante la detención se aseguraron armas, vehículos u otros indicios relacionados con la investigación.

IO