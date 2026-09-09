Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, vinculados a proceso por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Un juez de control del Estado de México vinculó a proceso a Diego Sebastián "N" y a Gerardo "N" por su presunta responsabilidad en el multihomicidio de Jonathan Samuel Meléndez, conocido como "Honas" y tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, así como de tres integrantes de su familia y una empleada doméstica.

Los hechos se registraron el pasado 1 de septiembre en un inmueble del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los agresores ingresaron al domicilio aprovechando la relación de confianza que Diego Sebastián "N" mantenía como exsocio del músico.

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En el ataque perdieron la vida Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula Barragán, quien contaba con cuatro meses de embarazo, la hija de ambos de 3 años, la trabajadora del hogar identificada como Aleyda Romero, e incluso la mascota de la familia. La FGJEM formalizó la imputación por homicidio calificado contra cuatro personas, interrupción del embarazo y maltrato animal.

El órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Además, se dictó un plazo de cuatro meses para cerrar la investigación complementaria, menor a los seis meses que había solicitado el MP de la Fiscalía mexiquense, según varios reportes.

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