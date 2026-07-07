¿Quién mintió? La verdad pendiente entre México y Estados Unidos

La pregunta que lanzó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina trasciende el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.

”¿Quién mintió?”

Y fue más allá:

”¿Mintió Ken Salazar?”

No es una pregunta menor. Es una interrogante que coloca bajo escrutinio la credibilidad del gobierno de Estados Unidos y la confianza que debe regir la relación con México.

La polémica surgió después de que se conociera que la avioneta utilizada para trasladar a “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense forma parte de una exhibición vinculada al FBI, donde la propia agencia presenta la aeronave como parte de un operativo exitoso. Si ello corresponde a la realidad, resulta inevitable contrastarlo con las declaraciones del entonces embajador Ken Salazar, quien sostuvo públicamente que las agencias estadounidenses no habían participado de la manera que ahora parece desprenderse de esos hechos.

No se trata de defender a uno de los narcotraficantes más buscados del continente.

Se trata de defender un principio mucho más importante: la soberanía nacional.

Porque si una agencia extranjera actuó dentro del territorio mexicano sin informar plenamente a las autoridades nacionales, el problema deja de ser policial para convertirse en un asunto de Estado.

Y si además un embajador ocultó o tergiversó esos hechos, entonces el daño no sólo alcanza la relación bilateral, sino también la credibilidad de la diplomacia estadounidense.

No sería la primera vez que México enfrenta una situación semejante.

Basta recordar la operación “Rápido y Furioso”, implementada entre 2009 y 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos. Bajo el argumento de rastrear redes criminales, miles de armas cruzaron deliberadamente la frontera hacia México sin que existiera un control efectivo sobre su destino final.

Aquella estrategia terminó siendo un rotundo fracaso.

Las armas desaparecieron y muchas fueron utilizadas por organizaciones criminales para cometer asesinatos en ambos lados de la frontera. Entre ellas figuró incluso el arma empleada en la muerte del agente estadounidense Brian Terry. México nunca fue informado plenamente del alcance de aquella operación y terminó pagando con sangre una decisión tomada del otro lado de la frontera.

Ese episodio dejó una profunda cicatriz en la cooperación bilateral.

Hoy resurgen preguntas similares.

¿Se volvió a actuar unilateralmente?

¿Se ocultó información al gobierno mexicano?

¿Se privilegió un objetivo operativo por encima del respeto a la soberanía nacional?

A esa preocupación se suma otro episodio reciente que también ha generado un intenso debate: las investigaciones sobre la presunta actuación de agentes estadounidenses en Chihuahua y los cuestionamientos en torno al grado de conocimiento o autorización que habrían tenido autoridades estatales. De confirmarse cualquier actuación al margen de los mecanismos legales de cooperación, el precedente sería igualmente preocupante. Ningún gobierno local puede sustituir las facultades exclusivas de la Federación en materia de relaciones exteriores, seguridad nacional o cooperación internacional.

Vistos en conjunto, estos casos alimentan una percepción que México no puede permitirse normalizar: que agencias extranjeras operen dentro del país con reglas poco claras o con versiones contradictorias sobre su actuación.

La cooperación entre México y Estados Unidos es indispensable.

Lo es para combatir al crimen organizado, contener el tráfico ilegal de armas, enfrentar el lavado de dinero y combatir el tráfico de fentanilo.

Pero precisamente porque esa cooperación resulta estratégica, debe construirse sobre reglas claras y confianza mutua.

La confianza no se exige.

Se gana.

Y se conserva diciendo la verdad.

Si el FBI participó en la operación que terminó con el traslado de “El Mayo” Zambada, debe explicarlo con absoluta transparencia.

Si no participó, corresponde aclarar por qué la propia agencia exhibe esa aeronave como parte de uno de sus operativos.

Y si las declaraciones del entonces embajador Ken Salazar no reflejaron lo ocurrido, Washington tiene la responsabilidad de aclarar quién tomó la decisión de ocultar o modificar la información.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho bien en exigir respuestas institucionales.

No es una postura de confrontación.

Es una exigencia legítima de cualquier Estado soberano.

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. A las tensiones comerciales derivadas de la revisión del T-MEC se suman los desafíos migratorios, el combate al crimen organizado y la presión política constante desde Washington.

En un escenario así, la transparencia deja de ser una cortesía diplomática para convertirse en una condición indispensable.

Porque la soberanía no sólo se vulnera cuando cruzan soldados una frontera.

También puede verse comprometida cuando se oculta información sobre operaciones realizadas dentro del territorio nacional.

La pregunta sigue sobre la mesa.

¿Quién mintió?

La respuesta ya no la espera únicamente el gobierno mexicano.

La esperan millones de ciudadanos de ambos países que necesitan creer que la cooperación bilateral todavía puede sostenerse sobre un principio tan simple como indispensable: la verdad.