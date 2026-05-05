"Eso no era un animal": relatan presunto encuentro con el "Sincinito" en la selva de Quintana Roo

Más allá de la densa vegetación, de la presencia de jaguares, tapires, monos y serpientes venenosas, las selvas de la Península de Yucatán, poseen una carga mística difícil de ignorar, incluso, para las mentes más escépticas.

De entre todas las historias y leyendas que se cuentan en las diversas comunidades rurales de la región, destaca una en especial, cuya naturaleza invita a creer que pudo ser real, en un territorio dominado por creencias paranormales.

En redes sociales, una página denominada Leyendas de la Zona Maya y el Mundo, rescató el testimonio de un poblador, quien asegura haber tenido un encuentro con un homínido de grandes proporciones, al que sus abuelos vincularon con el "Sincinito".

Los hechos, fechados en los años noventa, ocurrieron durante una oscura noche en un rancho situado a un costado de un tramo carretero, localizado entre Muyil y Tulum, en el estado de Quintana Roo.

El aullido de los perros

De acuerdo con el relato, el poblador residía en el rancho junto a su esposa y a sus perros. Aquella noche fueron precisamente sus canes, que lo acompañaban en sus actividades, los que advirtieron que una extraña presencia acechaba desde el monte.

En un principio los perros ladraron para luego comenzar a aullar desesperadamente. Posteriormente comenzaron a correr, lo que el poblador interpretó como una mala señal, ya que eran animales acostumbrados al monte.

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"Eso no era un animal"

Armado de valor y con una escopeta cargada, el hombre emprendió camino a los límites del terreno, en donde comenzaba la selva alta, con la intención de enfrentar a la amenaza. Desde la oscuridad algo comenzó a aproximarse, a su paso rompía ramas gruesas y ahuyentaba a algunos animales.

El poblador no lo pensó dos veces y comenzó a accionar su escopeta hacia el punto de donde provenían los sonidos. Luego de que un silencio ensordecedor se apoderara del ambiente, un olor a podrido, descrito como lodo viejo, comenzó a percibirse.

Ante la imposibilidad de detectar algo por medio de la visión en medio de la oscuridad, el hombre decidió ir por dos cubetas de petróleo (que según el relato en ese tiempo se conseguía fácil), para poder encender fuego.

"Y ahí fue cuando lo vi. Entre la oscuridad del monte, quieto… había algo. Una figura grande, más alta que cualquier hombre. Oscura, como si la noche misma la cubriera. Pero lo que más recuerdo… eran sus ojos, brillaban. Era un brillo fijo, mirándome directo". describe la historia.

Durante algunos instantes, el poblador permaneció quieto, sin disparar, expectante, mientras la criatura también le observaba. De pronto, sin hacer ruido, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles.

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Las huellas que delataron su presencia

Tras no haber logrado dormir absolutamente nada durante esa noche, posterior al encuentro, al amanecer, el hombre decidió recorrer el lugar. Según describió, "las ramas de los árboles estaban arrancadas, quebradas desde arriba, no desde abajo".

Después... lo más sorprendente: huellas. Tres pisadas, similares a las de una persona, pero demasiado grandes y profundas. Depués de observar aquellos rastros, el hombre decidió dejar el rancho, que más tarde logró vender.

"Con el tiempo vendí ese terreno a alguien que venía de fuera. Nunca le conté lo que pasó, para qué. Pero hay noches, cuando el viento sopla y el monte se mueve, que todavía recuerdo esos ojos brillando en la oscuridad", finalizó.