Quintana Roo despliega más de 9 mil elementos ante llegada masiva de turistas por el Mundial 2026

Ante la expectativa de recibir hasta 1.2 millones de visitantes adicionales durante la Copa Mundial de Futbol 2026, autoridades de Quintana Roo pusieron en marcha un operativo especial de seguridad y atención ciudadana que contempla el despliegue de más de 9 mil 200 elementos en los 11 municipios del estado.

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El arranque del llamado Operativo de Seguridad Verano Mundialista 2026 se realizó en el Malecón Tajamar de Cancún, donde la gobernadora Mara Lezama destacó que el Caribe Mexicano se prepara para convertirse en uno de los principales puntos de llegada y conexión para aficionados nacionales y extranjeros que asistirán al torneo.

La estrategia contempla la participación coordinada de corporaciones federales, estatales y municipales, así como de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Protección Civil, cuerpos de emergencia y personal especializado en atención al turismo.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, Quintana Roo podría recibir entre 980 mil y 1.2 millones de visitantes adicionales durante el periodo mundialista, impulsado principalmente por la conectividad aérea de Cancún con las ciudades sede del torneo.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Julio César Gómez Torres, informó que la vigilancia se concentrará en playas, carreteras, aeropuertos, zonas hoteleras y corredores turísticos considerados estratégicos, además de mantenerse un monitoreo permanente desde el Complejo de Seguridad C5.

Como parte del despliegue participarán mil 695 elementos de la Guardia Nacional, 594 de la Secretaría de Marina y 463 de la Secretaría de la Defensa Nacional. A ellos se sumarán 2 mil 354 efectivos estatales y más de 4 mil integrantes de corporaciones municipales.

El operativo también incorpora herramientas tecnológicas como drones para vigilancia aérea y sistemas de monitoreo en tiempo real desde los centros de control estatales y municipales.

Las autoridades señalaron que uno de los retos será garantizar la seguridad en eventos de alta concentración de personas, por lo que se implementarán protocolos específicos para la protección de niñas, niños y adolescentes durante actividades masivas relacionadas con el Mundial.

Además de la seguridad, el gobierno estatal prevé que la afluencia extraordinaria de visitantes genere una importante derrama económica para sectores como hotelería, restaurantes, transporte y comercio, en una temporada que podría convertirse en una de las más importantes para la industria turística de Quintana Roo en los últimos años.

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JGH