Jóvenes Construyendo El Fututo Q. Roo: Municipios donde se entregarán las tarjetas el 9 de julio

Para este jueves 9 de julio los registrados en el programa Jóvenes Construyendo El Futuro podrán ir a recoger sus tarjeas del Bienestar en donde recibirán sus apoyos económicos.
Serán tres municipios en los que se entregarán y los cuales ya cuentan con sus horarios y ubicaciones exactas de los módulos.
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Othón P. Blanco (9 de julio) 09:00 am a 03:00 pm
- Parque Aaron Merino Calzada Veracruz
- Letras: A-L y M-Z
Felipe Carrillo Puerto
- Domo Cecilio Chi Calle 50 x 61 y 63
José María Morelos
- Cader JMM Colnia Miraflores C. Gonzalo Guerrero
Requisitos
- INE original vigente
- Pasaporte vigente