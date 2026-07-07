Jóvenes Construyendo El Fututo Q. Roo: Municipios donde se entregarán las tarjetas el 9 de julio

Para este jueves 9 de julio los registrados en el programa Jóvenes Construyendo El Futuro podrán ir a recoger sus tarjeas del Bienestar en donde recibirán sus apoyos económicos.

Serán tres municipios en los que se entregarán y los cuales ya cuentan con sus horarios y ubicaciones exactas de los módulos.

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Othón P. Blanco (9 de julio) 09:00 am a 03:00 pm

Parque Aaron Merino Calzada Veracruz

Letras: A-L y M-Z

Felipe Carrillo Puerto

Domo Cecilio Chi Calle 50 x 61 y 63

José María Morelos

Cader JMM Colnia Miraflores C. Gonzalo Guerrero

Requisitos