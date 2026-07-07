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Jóvenes Construyendo El Fututo Q. Roo: Municipios donde se entregarán las tarjetas el 9 de julio

Por medio de las tarjetas del programa, los beneficiarios recibirán el apoyo económico como el resto de programas del bienestar.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

7 de jul de 2026

1 min

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Los jóvenes deberán presentar su INE
Los jóvenes deberán presentar su INE / Especial

Para este jueves 9 de julio los registrados en el programa Jóvenes Construyendo El Futuro podrán ir a recoger sus tarjeas del Bienestar en donde recibirán sus apoyos económicos.

Serán tres municipios en los que se entregarán y los cuales ya cuentan con sus horarios y ubicaciones exactas de los módulos.

Con la tarjeta se podrá contar con internet gratis

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Othón P. Blanco (9 de julio) 09:00 am a 03:00 pm

  • Parque Aaron Merino Calzada Veracruz
  • Letras: A-L y M-Z

Felipe Carrillo Puerto

  • Domo Cecilio Chi Calle 50 x 61 y 63

José María Morelos

  • Cader JMM Colnia Miraflores C. Gonzalo Guerrero

Requisitos

  • INE original vigente
  • Pasaporte vigente

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