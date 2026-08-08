Inflación, inseguridad y extorsión golpean a pequeños comercios de Quintana Roo

“Tienditas”, tortillerías, pollerías, carnicerías y papelerías enfrentan un escenario cada vez más complicado por la inflación, la reducción de sus ganancias y la inseguridad, particularmente por las distintas modalidades de extorsión, situación que pone en riesgo la permanencia de muchos pequeños negocios en Quintana Roo, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Comerciantes consultados señalaron que mantener abierto un establecimiento se ha vuelto más difícil. “Cada vez alcanza menos; los proveedores aumentan los precios y uno tiene que buscar cómo mantener a los clientes”, comentó Juan Fernández, propietario de un pequeño negocio.

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Daniel, también comerciante, aseguró que la inseguridad influye cada vez más en las decisiones de quienes tienen un negocio. “Hay compañeros que mejor cierran porque ya no es rentable trabajar con miedo”, afirmó.

Jimena, comerciante de la Región 96, explicó que incluso los horarios han cambiado. “Antes uno cerraba más tarde; ahora muchos prefieren bajar la cortina temprano por seguridad y, si no hay luz, peor”, señaló.

Por su parte, don Raúl, propietario de una papelería en Villas Cancún, relató que en los últimos tres meses delincuentes ingresaron en dos ocasiones a su establecimiento tras forzar el acceso principal y sustrajeron diversos productos.

Ocho de cada 10 pequeños establecimientos redujeron sus márgenes de utilidad / Rodolfo Flores

El presidente de la Canaco Servytur Cancún, Rafael Ortega Ramírez, reconoció que la situación para el comercio es compleja. Recordó que el organismo empresarial elaboró un mapa nacional con seis delitos de alto impacto para la actividad económica, entre ellos la extorsión y el robo a negocio, al ser los que más afectan la seguridad patrimonial y operativa de las empresas.

Añadió que durante el 2025 alrededor de 700 negocios cerraron en Quintana Roo; muchos migraron a la informalidad y las ventas del comercio formal cayeron entre 30 y 40 por ciento durante el segundo semestre del año, tendencia que, aseguró, se mantiene en el 2026.

El presidente nacional de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, destacó que en el país existen alrededor de 1.2 millones de pequeños puntos de venta, donde laboran cerca de dos millones de personas y de los que dependen aproximadamente cinco millones de mexicanos. Además, este canal de abasto atiende alrededor del 52 por ciento de la demanda nacional, por lo que una de cada dos compras de los consumidores se realiza en estos establecimientos.

Sin embargo, advirtió que la situación financiera del sector es cada vez más complicada. Una encuesta realizada por la ANPEC durante el primer semestre del año reveló que ocho de cada 10 pequeños comerciantes redujeron sus márgenes de utilidad para conservar a sus clientes y evitar trasladar por completo el incremento de costos al consumidor.

“Los platos rotos los estamos pagando todos”, sostuvo Rivera, al señalar que los comerciantes han preferido ganar menos antes que perder ventas.

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Asimismo, ubicó a la extorsión y la inseguridad entre las principales amenazas para el pequeño comercio. Indicó que existen alrededor de 800 municipios donde los negocios enfrentan riesgos por cobro de piso y afirmó que muchos comerciantes viven “a dos fuegos”: la presión de grupos criminales y actos de corrupción por parte de algunos inspectores que utilizan amenazas de sanciones para obtener beneficios económicos.

En Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado ha documentado casos relacionados con extorsión a comercios. Hace unos meses, tres personas fueron vinculadas a proceso por exigir presuntamente el pago de 10 mil pesos mediante amenazas a los propietarios de una tienda de abarrotes ubicada en la Supermanzana 105, en el fraccionamiento Tierra Maya.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer semestre del año en Quintana Roo se iniciaron 718 carpetas de investigación por robo a negocio, un promedio de 119 casos mensuales; de ellas, 270 fueron con violencia. En ese mismo periodo también se registraron 82 casos de extorsión y otros 82 clasificados bajo la modalidad de “otros medios”, aunque las estadísticas oficiales no permiten determinar cuántos de esos delitos afectaron directamente a pequeños comercios.