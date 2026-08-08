Quintana Roo registra aumento de 80% en casos de COVID-19 y suma 18 contagios

Quintana Roo registró un incremento de 80 por ciento en los casos de COVID-19 al sumar ocho nuevos contagios durante una semana, con lo que llegó a 18 casos acumulados en el 2026, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave). El aumento colocó a la entidad en el lugar 18 nacional, antes estaba en el 21, mientras que la tasa pasó de 0.9 a 1.5 casos por cada 100 mil habitantes.

En la Península, Yucatán concentra el mayor número de contagios, con 28 acumulados hasta la semana epidemiológica 30, luego de registrar 11 nuevos casos en siete días. Campeche suma ocho.

A nivel nacional, Ciudad de México concentra 33.7 por ciento de los casos, seguida del Estado de México, con 9.8 por ciento; Hidalgo, 8.3; Puebla, 5.3, y Jalisco, 4.6 por ciento.

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Quintana Roo no reporta defunciones por COVID-19 durante este periodo, mientras que en el país se contabilizan 36 fallecimientos relacionados con la enfermedad. El reporte precisa que los casos se registran según la entidad de residencia y la fecha de inicio de síntomas, mientras que las defunciones corresponden al lugar de notificación y fecha de fallecimiento.

De manera extraoficial, se conoció un posible brote en un kínder de Cancún a finales de julio. Algunos menores fueron llevados a consulta médica y dieron positivo a este virus; sin embargo, no se ha establecido cuántos contagios estarían relacionados con este hecho.

Ante el incremento, las autoridades sanitarias recomiendan mantener medidas preventivas, especialmente entre menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. En caso de presentar fiebre, tos, dolor de garganta o malestar general, aconsejan evitar acudir a escuelas o centros laborales, utilizar cubrebocas cuando sea necesario y buscar valoración médica.

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Por otra parte, Quintana Roo acumula 286 casos de sarampión en 2026, tras sumar 12 contagios en una semana, con una incidencia de 13.36 por cada 100 mil habitantes, que ubica al estado en el lugar 12 nacional. En 2025 se registraron sólo dos casos. Hasta ahora no se reportan defunciones.

La Secretaría de Salud (Sesa) exhortó a completar la vacunación de niñas y niños de seis meses a 12 años. La población puede consultar los módulos disponibles en dondemevacuno.salud.gob.mx.