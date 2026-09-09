CFE deja sin energía eléctrica calle principal de José María Morelos por trabajos de mantenimiento

La calle Miguel Hidalgo, que comunica el centro con el Colegio de Bachilleres, y la más transitada de la ciudad, después de la avenida principal, se quedó sin alumbrado público, luego de que se suspendiera el servicio por trabajos de reparación de la red eléctrica.

Esto sucedió justo a las 20:30 horas, que es el momento en que los estudiantes de ese centro educativo salían de la escuela y empezaban a bajar por esa importante arteria de la ciudad.

Varios padres de familia se apresuraron a ir por sus hijas a la escuela, pues temían que les pasara algo al transitar en la obscuridad de la calle por la falta de energía eléctrica.

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A dos cuadras del Colegio de Bachilleres se encontraba una brigada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haciendo trabajos de mantenimiento.

Vecinos de la calle citada indicaron que a la Comisión Federal de Electricidad se le ocurre suspender el servicio a estas horas para darle mantenimiento a la red de la calle principal que comunica el centro con la escuela de Bachilleres.