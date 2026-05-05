Antojitos, ropa y más: ¿Cuál es el tianguis considerado el segundo más grande de Cancún?

Este tianguis es considerado por vecinos y comerciantes como uno de los más grandes de Cancún, ya que reúne decenas de puestos que se extienden a lo largo de varias calles, atrayendo a varias familias que buscan precios accesibles, variedad de productos.

Con el paso de los años, el lugar se ha convertido en un punto de encuentro de fin de semana debido a todo lo que se puede encontrar ahí.

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¿Qué se puede encontrar en el tianguis de la Región 219?

La oferta del tianguis es amplia y uno de sus principales atractivos es que se puede encontrar prácticamente de todo. Entre lo más buscado por los asistentes destacan los puestos de ropa, calzado, bolsas, mochilas, accesorios y perfumes, además de artículos para el hogar como utensilios de cocina, sábanas, cortinas y herramientas.

También es común ver venta de electrónicos, celulares, bocinas, cargadores, fundas, refacciones y piezas automotrices, así como juguetes, productos de belleza y mercancía de segunda mano, donde algunos compradores logran hallar verdaderas “gangas”.

Otro punto fuerte es la zona de comida, con puestos de tacos, tortas, empanadas, marquesitas, elotes, aguas frescas, jugos naturales y antojitos, lo que convierte la visita en una experiencia completa para quienes acuden en familia.

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¿Qué días y horarios se instala?

El tianguis de la Región 219 se instala principalmente los sábados, siendo este el día de mayor movimiento y afluencia.

Desde temprana hora comienzan a colocarse los puestos y el ambiente se mantiene activo durante gran parte del día. Generalmente, el tianguis opera en un horario aproximado de:

De 7:00 de la mañana a 3:00 o 4:00 de la tarde, aunque algunos comerciantes pueden permanecer un poco más dependiendo del flujo de clientes.