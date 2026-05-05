Descuido del propietario provoca incendio y consume su vivienda en la Supermanzana 220 de Cancún

La distracción de un hombre que puso a hervir una olla con frijoles en leña provocó el incendio de un domicilio en la Supermanzana 220 de Cancún, lo que activó los protocolos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos y autoridades, quienes informaron que en el lugar solo se registraron daños materiales.

Los hechos ocurrieron en la calle 68 con 93, cerca de las avenidas Leona Vicario y Kabah, alrededor de las 19:00 horas, cuando vecinos del área reportaron que una vivienda se estaba incendiando, por lo que solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

El reporte al 911 activó los protocolos del Complejo de Seguridad C5, que envió al sitio a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como paramédicos de la Dirección Municipal de Protección Civil y policías municipales para auxiliar a la ciudadanía.

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Luego de las labores para sofocar el fuego, se confirmó que el domicilio quedó reducido a cenizas, con la pérdida de muebles, ropa, artículos electrónicos y objetos personales. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni personas lesionadas.

Las autoridades se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien informó que dejó una olla de frijoles hirviendo sobre leña y salió de su casa por unos minutos para comprar tortillas y refresco. Momentos después, vecinos le avisaron que su vivienda se estaba incendiando, por lo que regresó de inmediato y encontró el lugar envuelto en llamas.

Los cuerpos de emergencia trabajaron durante varios minutos hasta controlar el incendio, evitando que se propagara a otras viviendas cercanas. Tras la atención, se retiraron del sitio. El hombre indicó que perdió la mayoría de sus pertenencias, por lo que vecinos de la zona le brindaron apoyo con ropa y algunos artículos, como un colchón y un ventilador, para que pudiera pasar la noche en el domicilio.