Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó gravemente lesionada la tarde de este sábado, luego de verse involucrada en un aparatoso accidente de tránsito sobre el libramiento de la autopista Mérida-Cancún, cerca del cruce de la carretera conocida como GasAuto.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando los motociclistas circulaban sobre esta importante vía de comunicación. De acuerdo con los primeros reportes, al llegar cerca del acceso a Gad Auto, presuntamente el conductor de un automóvil les cerró el paso al intentar incorporarse o cruzar la vialidad, provocando que la motocicleta impactara contra la unidad.

A consecuencia del choque, el conductor y su acompañante salieron proyectados varios metros sobre la carpeta asfáltica, sufriendo diversas lesiones de consideración que requirieron atención médica inmediata. Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio para atender la emergencia. Asimismo, personal del Ejército Mexicano que transitaba por la zona al momento del percance se detuvo para brindar apoyo a los lesionados en tanto arribaban los cuerpos de rescate.

Pareja encima de motocicleta choca en accidente en la Mérida-Cancún; esto fue lo que ocurrió / Leonardo Chacón

Posteriormente, paramédicos de un servicio privado llegaron al lugar para valorar a las víctimas. Trascendió que el conductor de la motocicleta presentó múltiples fracturas en una de sus piernas, además de diversos golpes en distintas partes del cuerpo. Su acompañante sufrió contusiones en el rostro, espalda y múltiples raspaduras en brazos y piernas.

Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Especialidades del IMSS, ubicado en la supermanzana 510 de Cancún, donde permanecen bajo atención médica. Por su parte, el conductor del automóvil involucrado fue asegurado por las autoridades federales para la certificación correspondiente y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas por su probable responsabilidad en los delitos de lesiones y daños derivados de este accidente.

Se informó que personal de la Guardia Nacional será el encargado de realizar el peritaje correspondiente y elaborar el informe técnico que será integrado a la carpeta de investigación, con el objetivo de esclarecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.El accidente provocó afectaciones a la circulación vehicular durante varios minutos, debido a las labores de auxilio. Una vez concluidos los trabajos de las autoridades, el tránsito fue restablecido de manera normal.