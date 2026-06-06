Quedan “en el limbo” 6 mil expedientes tras la desaparición de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número Tres en Cancún

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) de Quintana Roo determinó la supresión definitiva de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número Tres, asentada en esta ciudad, con un rezago de al menos 6 mil expedientes por resolver solo en esa mesa, de acuerdo con trabajadores de la dependencia.

Dicha resolución administrativa se dio a conocer formalmente mediante un acuerdo oficial publicado el pasado 3 de junio en el Periódico Oficial del Estado. Según las disposiciones del documento expedido por el Gobierno estatal, la desaparición de dicho órgano entró en vigor de manera inmediata al día siguiente de su difusión.

Por consiguiente, los expedientes vigentes que se encontraban bajo el análisis de esta mesa se transferirán de inmediato a las Juntas Especiales Número Uno y Dos, situadas igualmente en el municipio Benito Juárez, por lo que abogados que llevan casos inscritos en la Junta Tres se dijeron desconcertados ante los atrasos y la incertidumbre que esto genera.

Personal de la dependencia, por medio de una publicación en su cuenta oficial, justificó que los plazos jurídicos, términos legales, audiencias programadas y diligencias correspondientes permanecerán temporalmente suspendidos y serán reanudadas conforme a lo que determine la autoridad laboral mediante el acuerdo correspondiente.

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Usuarios de plataformas digitales externaron su molestia ante este anuncio; tal es el caso de Alejandro Gutiérrez Reyes, quien cuestionó la falta de claridad y el desconcierto de desconocer en cuál sala quedará su expediente, sin que hasta el cierre de esta edición, y luego de más de 15 horas de realizar la consulta, cuente con una respuesta por parte de la autoridad.

Hasta el pasado 1 de junio, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número Tres estaba presidida por Adrián Sánchez, a quien la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Verónica Salinas Mozo, le solicitó su dimisión en medio de una serie de cambios que incluyeron el traslado de oficinas de la avenida Kabah y Las Torres a la avenida Tulum, en la Supermanzana 4.

Salinas Mozo presumió en los canales digitales de la dependencia un recorrido por las nuevas instalaciones.

“La Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez y la Encargada de la STyPS, Verónica Salinas Mozo, realizaron un recorrido de supervisión por las nuevas instalaciones de las oficinas (Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje; Área de Inspecciones y Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Trabajo), en donde personalmente verificaron estas mejoras estratégicas, diseñadas para dignificar el servicio público y facilitar el acceso a la justicia laboral”, se lee en el texto difundido por el Gobierno estatal.

En el ojo del huracán

La supresión definitiva de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número Tres en Cancún coincidió con la difusión de un presunto esquema de fraude laboral que involucra a dicha instancia en un litigio de alto impacto económico.

Un supuesto caso penal, impulsado por un empresario local, expone cómo el órgano laboral, presuntamente dio entrada y seguimiento a una demanda por posible despido injustificado iniciada desde el 2016, a pesar de las graves irregularidades del expediente.

Según la denuncia del afectado, cinco personas a las que asegura no conocer ni haber contratado jamás exigieron una indemnización que supera los 10 millones de pesos.

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En la misma demanda se incluyó a una gasolinera y a una constructora que no guardan relación jurídica ni comercial entre sí, acusando el uso de información confidencial para armar el litigio.

El asunto escaló cuando la autoridad laboral de esa mesa supuestamente ordenó liberar los recursos de las cuentas bancarias de la constructora para liquidar el laudo a favor de los demandantes. Dicha transferencia logró frenarse temporalmente en los tribunales debido a que la institución bancaria notificó de inmediato al propietario sobre el movimiento financiero en curso.

Ante los recursos judiciales y las denuncias penales que el empresario mantiene activos para evitar el retiro de los fondos, la desaparición de la Junta Tres añade incertidumbre al caso.