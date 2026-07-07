“No tengo pensión, ni apoyos”: A sus 71 años, exobrero de Cancún vive con demencia y sin apoyo familiar

A sus 71 años, Thelmo Chagala enfrenta una condición de vulnerabilidad marcada por la demencia severa, falta de un hogar y la ausencia de una red familiar. El adulto mayor, quien participó en la construcción de algunas de las primeras obras de la ciudad, continúa realizando trabajos de limpieza de patios y chapeo para obtener ingresos, mientras vecinos de la colonia Avante solicitan apoyo médico, social y de las autoridades para mejorar sus condiciones de vida.

Chagala relató que llegó a Cancún cuando la ciudad apenas comenzaba a desarrollarse. Aprendió los oficios de fierrero, soldador y albañil mientras trabajaba en distintas construcciones, participando en proyectos como el Centro de Convenciones, el hotel Calypso, muelles y otros inmuebles de la zona.

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“Llegué desde muy joven. Trabajé como fierrero y, junto con otros hombres que vinimos a buscar una oportunidad, ayudé a construir varios edificios. Ahora que ya estoy viejo no tengo familia, pensión, ni apoyos”, expresó.

Actualmente, su principal respaldo proviene de vecinos que lo conocen desde hace varios años. Claudia Cortés, quien le brinda acompañamiento, explicó que el adulto mayor requiere atención médica especializada, ya que desconocen si padece enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes u otros padecimientos propios de su edad. Además, señaló que ha sufrido diversas caídas durante episodios de desorientación, por lo que existe la posibilidad de que presente lesiones que no han sido diagnosticadas.

Habitantes buscan que el adulto mayor acceda a atención médica, programas sociales y un lugar seguro donde vivir / Erick Romero

Los habitantes de la colonia Avante indicaron que, cuando Thelmo llegó a la zona hace más de cinco años, carecía de documentos de identidad. Gracias al apoyo de varias personas lograron tramitar su credencial para votar y buscaron localizar a sus familiares, aunque hasta el momento no han obtenido resultados.

María Isabel, una de las vecinas que participa en su cuidado, recordó que en una ocasión el adulto mayor desapareció durante dos semanas. Tras recorrer distintos puntos de la ciudad, finalmente lo encontró cerca de la zona de El Crucero, donde permanecía desorientado y en condiciones de abandono, por lo que decidió llevarlo nuevamente con quienes lo auxiliaban.

Debido a la debilidad en sus piernas, Thelmo utiliza un trozo de madera como apoyo para caminar. Sus cuidadores consideran indispensable que reciba un bastón ortopédico adecuado, así como una valoración médica integral para atender las heridas y cicatrices que presenta a consecuencia de sus constantes caídas.

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A pesar de su estado de salud, el adulto mayor continúa ofreciendo servicios de limpieza, con el fin de obtener recursos económicos que le permitan cubrir parte de sus necesidades básicas.

Los vecinos también impulsan la construcción de un espacio donde pueda resguardarse y descansar de forma segura. Asimismo, buscan completar su documentación para facilitar su incorporación a programas sociales dirigidos a personas adultas mayores.

Quienes lo apoyan hicieron un llamado a la ciudadanía y a las instituciones correspondientes para brindar atención médica, asistencia social y respaldo humanitario a Thelmo Chagala.