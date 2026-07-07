Cancún nuevamente tiene la gasolina más cara de México, ¿cuánto cuesta el litro?

Cancún volvió a colocarse como la localidad con la gasolina regular más cara del país, con un precio de 25.29 pesos el litro en una estación de la cadena La Gas, ubicada en la avenida Andrés Quintana Roo, en la Supermanzana 50, de acuerdo con el más reciente reporte semanal "Quién es quién en los precios de los combustibles", presentado por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Durante "La Mañanera del Pueblo", el funcionario informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.69 pesos por litro, dentro del compromiso establecido entre autoridades y empresarios para que el combustible no supere los 24 pesos, además de mantener márgenes de ganancia inferiores a los dos pesos.

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Sin embargo, señaló que algunos establecimientos continúan comercializando el producto por encima de ese acuerdo. Entre ellos destacó la gasolinera de la cadena La Gas, donde el litro se vendió en 25.29 pesos, con un margen de ganancia de 2.97 pesos.

Al respecto, automovilistas aseguran que antes cargaban Premium, pero debido a que el costo está por las nubes tuvieron que migrar a la regular; sin embargo, cada vez que acuden a cargar, el litro cuesta más, afirmó Joel Galicia.

Escalante explicó que dicho establecimiento obtuvo un margen de ganancia cercano a los tres pesos por litro, por lo que fue incluido entre los que expenden a precios elevados. “Y por estar vendiendo a precios caros le vamos a poner un tache”, expresó.

La estación con la más cara de este municipio es de la marca La Gas, ubicada en la Supermanzana 50 / Liza Vera

La más barata del sureste

En contraste, la estación con el precio más bajo del sureste fue una franquicia de Pemex ubicada en el municipio de Umán, Yucatán. Ahí, el combustible regular se ofreció en 23.89 pesos, con un margen de ganancia de 1.75 pesos, dentro de los parámetros acordados.

Con este reporte, la Profeco informa a los consumidores sobre los negocios que ofrecen precios competitivos y aquellos que mantienen costos por encima de lo esperado, además de incentivar el cumplimiento voluntario del acuerdo nacional para contener los precios en beneficio de los automovilistas.

En el municipio Benito Juárez también se vende el litro de gasolina Premium más caro del sureste del país, en la concesionaria Pemex ubicada en las avenidas Kabah con Nichupté, con un precio de 28.99 pesos y un margen de ganancia de 3.34 pesos por litro. A nivel nacional, una estación de Culiacán, Sinaloa, expende el producto en 30.50 pesos por litro.