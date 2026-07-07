Documentos relacionan a exfuncionario del SAT con presuntos vínculos empresariales y residencia en Puerto Cancún

Dos operaciones millonarias relacionadas con la adquisición de una residencia en esta ciudad y un contrato de arrendamiento vehicular del Gobierno de Quintana Roo aparecen vinculadas, de acuerdo con documentos públicos citados en una investigación periodística, al extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la entidad, Héctor José Contreras Mercader.

De acuerdo con la investigación, en marzo del 2025 la Administración estatal otorgó un contrato por 80.5 millones de pesos a la empresa Transportes Ejecutivos Bell para el arrendamiento de diversos vehículos, con recursos provenientes de la Secretaría de Finanzas.

La publicación refiere que la apoderada legal de esa compañía es Frida Sofía Hoil Sánchez, quien también participa como socia de Juan Arturo Contreras Mercader, hermano del exfuncionario, en la empresa Comerconlec.

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Según la documentación citada, a través de esa sociedad fue adquirida en mayo del 2025 una residencia en el desarrollo Punta Kalia, en Puerto Cancún, valuada en aproximadamente 65 millones de pesos, inmueble que actualmente figura como domicilio de Juan Arturo Contreras Mercader.

Héctor José renunció al SAT de Quintana Roo el 11 de junio del 2026, dos días después de que circularan imágenes de su asistencia a un partido de la final de la NBA en el Madison Square Garden, en Nueva York.

Antes de encabezar el organismo desarrolló su carrera dentro de la administración pública y formó parte del equipo de la hoy gobernadora Mara Lezama desde su gestión como alcaldesa de Benito Juárez, donde ocupó diversos cargos administrativos. Fuentes consultadas por este medio señalaron que habría desempeñado funciones de operación política durante ese periodo.

El funcionario estatal también está relacionado con un contrato de arrendamiento vehicular / Especial

El rastro inmobiliario

De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Comerconlec S.A. de C.V. formalizó el 12 de mayo del 2025 la adquisición de una residencia ubicada en Punta Kalia.

La documentación consultada indica que la operación derivó de una dación en pago para saldar una deuda reconocida desde el 2013 y posteriormente fue inscrita en el Registro Público. Los mismos documentos refieren que, previo a esa adquisición, Comerconlec modificó su estructura corporativa, cambió su objeto social para incorporar actividades inmobiliarias y de construcción, renovó su administración y transfirió la totalidad de sus acciones.

Como parte de esa reestructura, Alejandra García Nieto, nombrada administradora única, otorgó un poder general a favor de Frida Sofía Hoil Sánchez, quien posteriormente recibió facultades similares en otras sociedades relacionadas mediante accionistas, representantes legales y poderes notariales.

Red de empresas

La documentación consultada también identifica vínculos societarios entre Juan Arturo Contreras Mercader y Frida Sofía Hoil Sánchez dentro de la empresa Bruraga Serv, S.A.P.I. de C.V., constituida en octubre del 2024 con la participación del primero como socio original.

Durante el 2025 la sociedad registró diversos cambios corporativos y Hoil Sánchez fue designada apoderada general para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, además de recibir facultades para delegar poderes.

Posteriormente, tras la venta del 100 por ciento de las acciones de Bruraga Serv a nuevos socios, acordada en una asamblea extraordinaria celebrada el 26 de enero del 2026 e inscrita el 11 de mayo del mismo año, los poderes conferidos a Hoil Sánchez fueron revocados.

De acuerdo con la documentación revisada, Transportes Ejecutivos Bell obtuvo contratos de arrendamiento de vehículos para dependencias del Gobierno de Quintana Roo. La misma documentación refiere pagos por 80.5 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2025, con recursos provenientes de la Secretaría de Finanzas estatal.

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Posible conflicto de interés

Esta investigación periodística plantea posibles conflictos de interés derivados de los vínculos documentados entre empresas relacionadas entre sí y contratos públicos otorgados durante el mismo periodo en que Contreras Mercader encabezó el SAT Quintana Roo.

La residencia ubicada en Punta Kalia, uno de los desarrollos residenciales de Puerto Cancún, fue adquirida mediante una operación formalizada a través de Comerconlec, sociedad que previamente modificó su objeto social para incorporar actividades inmobiliarias y de construcción, de acuerdo con la documentación consultada.

Fuentes cercanas a la administración pública señalaron que Contreras Mercader ocupó posiciones estratégicas en el Ayuntamiento de Benito Juárez antes de asumir la dirección del SAT estatal en el 2022, donde permaneció hasta su renuncia en junio del 2026.

Los hechos documentados en la investigación han motivado cuestionamientos sobre la asignación de contratos públicos y la relación entre las empresas involucradas. Hasta el momento, no existe información pública sobre alguna resolución judicial que determine responsabilidades respecto de los hechos descritos.